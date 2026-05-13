謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範

現年45歲的香港巨星謝霆鋒，與前妻張栢芝雖然已離婚近15年，但兩人的一舉一動至今仍是外界焦點。近日，謝霆鋒在IG上發布的一段香港探店影片，竟意外引爆網絡熱話，只因影片中出現的一把神秘女聲，被無數網民認為與張栢芝的聲音極其相似，令這對前夫妻疑似在香港秘密會面的消息衝上熱搜，引發討論，網民都估計二人為了兒子而見面。

謝霆鋒探店影片女聲成焦點

事件的開端是謝霆鋒分享的一段標註為「我在香港吃過最好吃的牛排」的影片。片中，他戴著帽子、身穿白色運動衫，在餐廳內品嚐牛扒，並用流利的英文與廚師交流。起初影片並無特別，但當他開始享用甜品Tiramisu時，背景突然傳來一把低沉而略帶沙啞的女聲。

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女聲辨識度高「撞聲」張栢芝

敏銳的網民馬上認出，這把辨識度極高的聲音與張栢芝非常相似。由於兩人近期都身處香港，加上張栢芝與三名兒子亦定居於此，「鋒芝私下聚餐」的猜測迅速在網上發酵。粉絲及網民紛紛化身偵探，認為即使只是聲音出現在影片中，也不能排除兩人見面的可能性。

謝霆鋒張栢芝為兒子見面？

外界普遍猜測，若謝霆鋒與張栢芝真的會面，最大的原因必定是為了一對寶貝兒子Lucas和Quintus。兩人對孩子的疼愛眾所周知，一直努力扮演好父母的角色，母親張栢芝對兒子的付出更是無微不至。她早前在母親節驕傲地分享，大兒子Lucas在18歲考駕照時一次就成功通過。為了不讓兒子因考試失敗而感到失望，張栢芝特意花了比平時多出數倍的金錢，讓Lucas有更多的時間在駕校練習，務求「熟能生巧」。她認為，只要是兒子喜歡並想做的事情，就應該全力以赴，這份育兒觀也讓Lucas成功考取駕照，更讓Lucas立志考到駕照後要親自接弟弟放學，兄弟情深。

謝霆鋒與Lucas父子情如兄弟

另一邊廂，雖然兒子們跟隨母親生活，但謝霆鋒與他們的感情依然極佳，尤其與大兒子Lucas的關係更情同兄弟。近年，父子二人頻頻被拍到一同出遊，從23年7月在澳洲一同滑雪，到去年8月現身杜拜現賽車，再到11月被目擊共逛香港置地廣場。當時謝霆鋒雖一馬當先，卻不時回頭關心兒子，而Lucas則與父親保持適當距離，網民解讀此舉是謝霆鋒為了保護兒子，避免他受到過多關注。儘管謝霆鋒與張栢芝的會面傳聞尚未得到證實，但從他們對兒子們共同的關愛與付出看來，為了孩子而保持友好聯繫，似乎是順理成章。

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