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張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報

影視圈
更新時間：18:04 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:04 2026-03-26 HKT

現年45歲的「廿四孝媽媽」張栢芝（Cecilia），對兒子們的愛護向來無微不至。早前她才為了大仔謝振軒（Lucas）的學業，親自飛往澳洲打點開學事宜，事事親力親為的慈母形象深入民心。近日，有網民在香港機場捕獲張栢芝，原來她正耐心等候Lucas放假回港，母子久別重逢的溫馨畫面，再次證明了他們之間密不可分的深厚感情。

張栢芝潮媽打扮搶眼

張栢芝當日一身潮媽打扮現身機場。她頭戴一頂藍色波點針織帽，身穿印有可愛Snoopy卡通的淺藍色衛衣及同色系休閒褲，打扮時髦又減齡，完全看不出已是三子之母。儘管她戴着墨鏡和口罩，將自己包裹得嚴嚴實實，但其高挑苗條的身材和少女感十足的造型，依然讓她在人群中超級搶眼，並被粉絲認出。在等候期間，栢芝悠閒地逛商店和拍攝影片，似乎在為社交平台準備素材，但目光不時望向旅客出口，盡顯對兒子的期盼。她親自在公眾地方耐心等候，就是作為母親最直接的愛的表現。

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Lucas暖男行為融化人心

當18歲的Lucas推着行李走出閘口，他第一時間並不是整理自己的行裝，而是一個箭步上前，熟練地接過媽媽張栢芝的手提包，然後才張開雙臂，給了媽媽一個大大的擁抱。這個窩心舉動盡顯「大暖男」本色。從影片中可見，Lucas身穿白色T恤、黑色長褲，頭戴棒球帽，打扮簡約帥氣。現年18歲的他已經比媽媽高出半個頭，高大俊朗。

張栢芝更摟兒子腰

隨後，Lucas一手推羰着自己的行李，肩上還背著媽媽的手袋，讓張栢芝能輕鬆地拿著飲品，兩人並肩而行。沿路上，母子倆「雞啄唔斷」，張栢芝更一度深情地摟着兒子的腰，眼神中充滿了愛，彷彿在關心兒子是否又清減了。不少網民見到這條影片，都指張栢芝和兒子的互動好有愛，另外亦指Lucas好似謝霆鋒，有網民亦覺得張栢芝多年來會幾個兒子不斷付出，現在終於已有回報。

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