Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張栢芝陪大仔Lucas赴澳洲開學 不忘抽身陪7歲細仔Marcus 溫馨互動被網民直擊

影視圈
更新時間：19:55 2026-02-27 HKT
發佈時間：19:55 2026-02-27 HKT

張栢芝向來是圈中公認的「廿四孝媽媽」，早前為了大仔謝振軒（Lucas）的學業，親自飛往澳洲陪他開學，更被目擊為兒子奔走張羅日用品，事事親力親為，慈母形象深入民心。有指張栢芝在當地陪伴Lucas度過農曆新年，暫時仍未返港，日前更被目擊與細仔張禮承（Marcus）在悉尼玩樂。

張栢芝陪細仔Marcus玩耍被捕獲

正當外界以為張栢芝將所有心力都放在大仔身上時，她亦未有忽略7歲的細仔Marcus。日前，有網民在小紅書分享，於悉尼一個海邊偶遇張栢芝，當時她正專心陪伴著Marcus玩耍。

相關閱讀：謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練

張栢芝與細仔親密互動

從網民分享的相片可見，張栢芝與Marcus的身影顯得格外溫馨。雖然相片解像度不高，但仍能清晰看到母子二人的親密互動。Marcus與媽媽在岸邊玩著玩具，整個畫面充滿了母子間的溫情與樂趣，足見張栢芝在忙於照顧大仔的同時，也用心給予細仔滿滿的愛與陪伴。

不少網民看到照片後，大讚張栢芝是「時間管理大師」，能夠在照顧不同年齡段孩子的需要之間取得完美平衡，無論是對升大學的Lucas、青春期的次子謝振南（Quintus），還是仍在讀小學的Marcus，都付出了同等的關愛。

相關閱讀：張栢芝變「裝修工人」 兩母子澳洲買家品溫馨互動全直擊 大仔Lucas陽光帥氣look引熱議

張栢芝細佬近照罕曝光？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
7小時前
石湖風下周或襲港？
石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里
社會
5小時前
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
7小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
5小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
社會
9小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
影視圈
4小時前
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
即時國際
3小時前