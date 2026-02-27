張栢芝陪大仔Lucas赴澳洲開學 不忘抽身陪7歲細仔Marcus 溫馨互動被網民直擊

張栢芝向來是圈中公認的「廿四孝媽媽」，早前為了大仔謝振軒（Lucas）的學業，親自飛往澳洲陪他開學，更被目擊為兒子奔走張羅日用品，事事親力親為，慈母形象深入民心。有指張栢芝在當地陪伴Lucas度過農曆新年，暫時仍未返港，日前更被目擊與細仔張禮承（Marcus）在悉尼玩樂。

張栢芝陪細仔Marcus玩耍被捕獲

正當外界以為張栢芝將所有心力都放在大仔身上時，她亦未有忽略7歲的細仔Marcus。日前，有網民在小紅書分享，於悉尼一個海邊偶遇張栢芝，當時她正專心陪伴著Marcus玩耍。

張栢芝與細仔親密互動

從網民分享的相片可見，張栢芝與Marcus的身影顯得格外溫馨。雖然相片解像度不高，但仍能清晰看到母子二人的親密互動。Marcus與媽媽在岸邊玩著玩具，整個畫面充滿了母子間的溫情與樂趣，足見張栢芝在忙於照顧大仔的同時，也用心給予細仔滿滿的愛與陪伴。

不少網民看到照片後，大讚張栢芝是「時間管理大師」，能夠在照顧不同年齡段孩子的需要之間取得完美平衡，無論是對升大學的Lucas、青春期的次子謝振南（Quintus），還是仍在讀小學的Marcus，都付出了同等的關愛。

張栢芝細佬近照罕曝光？