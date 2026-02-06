謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練

現年18歲的謝霆鋒與張栢芝大兒子謝振軒（Lucas），盡得父母真傳，外型高大帥氣，一直是外界焦點。近日他遠赴澳洲留學，繼早前被網民捕獲與媽媽張栢芝在當地添置家具後，日前又有新動態。有網民在澳洲地鐵車廂內，巧遇Lucas和一名少女並肩而坐，Lucas的一個「寵溺眼神」更讓網民紛紛猜測，這位神秘少女就是他的新女友，疑似戀情曝光！

Lucas寵溺眼神露餡

從網民發布的照片可見，Lucas身穿黑色型格T恤，髮型蓬鬆隨性，帥氣依舊。他身旁坐著一位長髮少女，雖然少女的臉被可愛的卡通圖案遮住，但兩人之間的氛圍卻充滿了青春的甜蜜氣息。在其中一張照片中，Lucas轉頭望向少女，臉上掛著一抹藏不住的微笑，眼神中充滿了溫柔與溺愛，讓不少網民直呼：「這絕對是戀愛的眼神！」。

Lucas身旁少女身材火辣

雖然看不見少女的全貌，但從她露出的下半張臉，可以看到她正燦爛地笑著，相信是一位笑容甜美的陽光美女。她的打扮亦十分搶眼，身穿白色小背心和牛仔短褲，露出健康的小麥色肌膚和修長美腿，打扮青春之餘，亦帶點健康小性感。有眼利的網民更從其手袋和鞋履品牌猜測，少女的家境不俗。偶遇者更稱，朋友對Lucas和這位女生的評價很高，讚賞他們外表出眾，內心亦很純淨，氣場極佳。

Lucas曾傳戀上大30歲女教練

事實上，這已非Lucas首次傳出緋聞。早在2024年，他現身支持爸爸謝霆鋒的演唱會時，身邊已有一位長髮妙齡女子全程陪伴，當時已被指關係不一般。其後網民更「起底」，指該女子是Lucas的高中同學，亦有指這名同學，有機會就是今次Lucas身旁的「地鐵少女」。而更具爭議的，是Lucas在16歲時，曾被爆出一段「姐弟戀」，傳聞指他戀上比自己大30歲、已屆46歲的滑雪女教練，更有傳二人已同居，張栢芝因此氣到入院。不過，該傳聞並無實質證據，其後已被迅速否認。

