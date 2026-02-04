Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張栢芝變「裝修工人」 兩母子澳洲買家品溫馨互動全直擊 大仔Lucas陽光帥氣look引熱議

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-04 HKT

謝霆鋒和前妻張栢芝的兩名兒子長子謝振軒（Lucas）及次子謝振南（Quintus）從小到大都是外界焦點，雖然兩子盡得父母的真傳，由內到外都條件十足，隨時可以原地出道，不過二人一直以來非常重視兩名兒子的成長和教育，所以兩兄弟目前學業為重。

張柏芝Lucas母子間溫馨舉動成焦點

早前曾有指Lucas被澳洲兩大學院雪梨大學（University of Sydney）與及澳大利亞音樂學院（ Australian Institute of Music）取錄，為繼承爸爸音樂事業的衣鉢做準備，日前張栢芝與三名兒子到澳洲，一家人齊齊陪Lucas開學。其後有網民在澳洲一間傢俬連鎖店巧遇張栢芝和Lucas，母子間的溫馨舉動，再度成為焦點。

相關閱讀：張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議

張栢芝為Lucas到澳洲升學打點

近年北上發展的張栢芝工作接過不停，但她對三個仔一直照顧有加，今次Lucas到澳洲升學，張柏芝當然要為兒子打點，出發當日，有網民在機會發現張栢芝此行相當大陣仗，至少拎了六個喼、一個發泡膠箱、兩個背囊、一個手提行李箱，張栢芝更逐件拎行李擺上輸送帶，確保無誤。日前有網民在一間傢俬連鎖店巧遇張栢芝和Lucas，當時兩母子採購家用品，全程有商有量，默契大足，Lucas比媽媽還要高出一個頭，舉手投足流露出一股酷勁，與年輕時的謝霆鋒如出一轍。張栢芝其後亦有在IG限時動態發文，笑稱自己變成裝修工人。

Lucas啟動屬於自己的音樂旅程

曾有指Lucas決定到澳洲入讀澳大利亞音樂學院（Australian Institute of Music, AIM）悉尼校區，主修音樂專業，正式啟動屬於自己的音樂旅程，隨時有望畢業返港後，以「星三代」身份加入娛樂圈。AIM是澳洲最具聲譽的音樂學府之一，曾培養不少傑出人才，包括著名小提琴家James Cuddeford及歌手Gabby Dever等，能夠取得入學資格足證Lucas的實力。張栢芝和Lucas兩母子採購家用品的相片流出後，有人說：「我們lucas又高又帥了，以後澳洲是偶遇聖地了，我也想去。」、「陽光帥氣，看起來很健康的那種。」、「好帥，看起來性格還挺好」、「她兒子真的和留學中介一直傳的那樣，在悉尼讀書了嗎？」、「哎呀帥呀，要是出道我就粉了！」、「超高顏值母子」、「老大是那種男友力爆棚的感覺，老二是那種甜甜的感覺。」、「她兒子很型男，以後肯定很有男人味。」

相關閱讀：謝霆鋒兒子謝振軒傳考入劍橋大學  兩子皆為學霸高材生  Lucas 3年讀完5年課程 謝振南奪全A成績

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
23小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
20小時前
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
2小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
20小時前
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
即時國際
8小時前
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
親子
2026-02-03 07:15 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
3小時前