張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議

現年45歲的藝人張栢芝（Cecilia Cheung），近日被網民在香港國際機場偶遇，她與三名兒子同行，一行人浩浩蕩蕩，在航空公司櫃檯前辦理寄艙行李。據悉，此行是為了送大兒子謝振軒（Lucas）前往澳洲入讀大學，場面溫馨，盡顯一家人的深厚感情。

張栢芝二仔謝振南高過哥哥

從網民分享的照片可見，張栢芝身穿紅色外套配搭同色棒球帽，身形纖瘦，少女感十足。她身邊站著18歲的Lucas和15歲的謝振南（Quintus）。最引人注目的是，二兒子Quintus的身高如今已超越哥哥Lucas，他身穿黑色衛衣，背著雙肩包，打扮簡約帥氣。有網民細心觀察，指Quintus的側臉輪廓和高挺的鼻子，越來越有媽媽張栢芝的影子。

相關閱讀：謝霆鋒有接班人！大仔Lucas傳獲澳洲兩大學府取錄攻讀音樂 「星三代」隨時入行繼承父業

張栢芝大仔謝振軒激似爸爸

相比之下，大兒子Lucas則越來越像爸爸謝霆鋒。他當天穿著黑色上衣和淺灰色闊腿褲，神情冷峻，流露出一股酷勁，與年輕時的謝霆鋒如出一轍。據了解，Lucas已獲澳大利亞音樂學院（Australian Institute of Music, AIM）悉尼校區取錄，主修音樂專業，將追隨父親的腳步，向音樂之路邁進。張栢芝早年亦曾在澳洲生活，對當地環境相當熟悉，相信這也是讓兒子前往當地升學的原因之一。

張栢芝細仔張禮承仍坐BB車

同行隊伍中，7歲的「小王子」張禮承（Marcus）則坐在嬰兒車上，由一位女士幫忙照顧。有網民認為，7歲的孩子仍在公眾場合坐嬰兒車有點奇怪；但許多人也為張栢芝平反，認為在人多擠迫的機場，此舉是為了更方便地照顧孩子，確保其安全，實屬權宜之計。

相關閱讀：謝霆鋒同大仔Lucas罕同框現身中環 老竇表面冷漠一舉動暗藏無限關愛 網民封絕世好爸