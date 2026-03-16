45歲張栢芝女神崩壞意外露「鬆弛腰」 搭配「災難級」穿衣品味 網民狠批：一言難盡

張栢芝自離婚後，將時間花在照顧兒子身上，之後再誕下細仔，對栽培三子更加重視。張栢芝早前才被見到攜兩子陪大仔謝振軒（Lucas）到澳洲開學，近日又有網民在三亞巧遇張栢芝，原來已轉到內地度假。

張栢芝保養得宜

近日分別有多位網民在三亞遇見張栢芝，眾人都大讚已屆45歲的張栢芝，雖然是三孩之母，但臉上不留歲月痕跡，保養得很好。但有網民拍攝到張栢芝穿短身Polo衫時，舉手揮動時意外露出腰肢，而且腰部贅肉鬆弛，有米芝蓮公仔的感覺。

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此外，有網民在精品店見到張栢芝時，穿上紅白寬身上衣，下身襯爛牛仔褲及短靴，加一個LV包包，戴上太陽眼鏡的張栢芝雖然紮起頭髮，但衣著品味受到批評，被網民指打扮「一言難盡」。

張栢芝被指穿兒子衣服

網民留言嘲諷張栢芝純靠顏值加分：「穿的是不是兒子的衣服」、「雷霆穿搭」、「停留在十多年前的穿搭」、「她的衣品一言難盡，全靠顏值橫行霸道」，亦有網民為張栢芝平反：「她好潮」、「五官好精緻」、「隨性拍都這麼美」、「生了三個崽，還能保持這樣」等。

張栢芝童心行水族館

張栢芝在自己的小紅書也有分享此行，留言：「幸福时刻」。見到張栢芝去當地的水族館，身邊有兩男兩女小孩，張栢芝與四個小朋友一樣童心未泯，白海豚游過時更扮咀嘴，玩得非常開心。

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