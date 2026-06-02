鍾楚紅泛淚談谷薇麗：點講呢？ 配戴10卡鑽飾現身銅鑼灣 親揭不接戲、不與周潤發行山原因

66歲鍾楚紅（紅姑）今日（2日）現身銅鑼灣，為知名珠寶品牌擔任剪綵嘉賓。身穿白色連身裙配搭浪漫白紗的她，一身仙氣飄逸亮相，再配戴上超過10卡的華麗鑽飾，盡顯高貴優雅的凍齡氣質。

鍾楚紅不敢收名貴珠寶

受訪時，鍾楚紅分享自己的珠寶收藏心得。她透露自己私下也有收藏珠寶的習慣，但因為平時穿搭風格較為休閒，收藏純粹出於個人喜好，日常佩戴的機會其實並不多。鍾楚紅更分享了她的時尚混搭秘訣：「我平時會將貴價同平價飾品混合配搭，咁睇起嚟會比較摩登、有個性。」被問到珠寶收藏品的總價值達到多少位數時，鍾楚紅笑言沒有仔細計算，但不少珍藏品都是多年前購入，現在可能已經大幅升值。至於是否有朋友贈送名貴珠寶？鍾楚紅笑言名貴不敢收，因為要還。

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鍾楚紅泛淚哽咽談已故好友谷薇麗

鍾楚紅早前出席好友谷薇麗的喪禮時哭成淚人，現場傳媒關切問及相關細節時，紅姑神色哀傷並隨即表示：「呢個唔講得！」她坦言與谷薇麗相識數十年，友情深厚。當被問到是否非常懷念對方時，鍾楚紅瞬間眼泛淚光，哽咽地說：「點講呢？如果有來世我希望佢係我朋友！」真摯的友情令人動容。

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鍾楚紅變身「演唱會常客」

近年鍾楚紅頻頻被網民與傳媒在各大演唱會「野生捕獲」，成為「演唱會常客」。她透露自己有很多心儀的女歌手和樂隊，加上近年香港舉辦很多精彩的音樂會，因此吸引她親臨現場支持。對於看騷時全情投入的狀態，她笑說：「去得睇梗係啦，當然好鍾意嗰個artist（藝人）先至會去，要去睇一個人嘅表演真係要好鍾意，如果唔係真係提唔起勁去。」

鍾楚紅透露不與周潤發行山原因

提到她連韓國女團BLACKPINK的演唱會都有捧場，走在潮流最前線，鍾楚紅笑指不知道這算不算追上時代。鍾楚紅坦言自己私底下更熱愛大自然，最近天氣炎熱，主要會去打網球和做健身；若遇到天氣晴朗的日子，則一定會去行山。被問到是否有相約爬山好友周潤發（發哥）一同行山？她表示很少：「我更偏好自由自在，喜歡幾時行就幾時行。」

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鍾楚紅拒絕復出

由鍾楚紅、周潤發、張國榮在35年前主演的經典電影《縱橫四海》近日在內地重新上映。鍾楚紅表示知情，並高興地指出至今仍有觀眾喜歡這部作品是一件好事，不過她自己平時很少重新觀看以前的作品。

外界一直關心鍾楚紅是否有機會復出拍戲，她坦言目前完全沒有這個打算：「我已經冇拍咁耐，所以其實都冇呢個打算，但我真係好欣賞香港最近電影圈咁蓬勃，有咁多新嘅電影人、創作人，我覺得香港都係有一個好好嘅創作DNA喺度，我睇見電影咁成熟，啲演員又咁好，編劇同導演都令到我好感動，我希望呢個DNA可以一路傳承，因為香港曾經都係東方荷里活。」

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谷薇麗教堂告別禮照片：

鍾楚紅享受及滿意現狀

至於是否仍有人力邀她復出？鍾楚紅笑言確實有一些邀約，但全部都被經理人鍾珍擋了下來。她坦言非常享受及滿意現狀：「我覺得現在這樣的自己很幸福，所以沒有打算改變生活現狀。」最近熱愛當觀眾看電影的她，大讚看了很多香港本土電影都非常喜歡，更樂見電影圈有這麼多出色的新力軍，希望業界能給予他們更多展現長處與熱情的舞台。

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鍾楚紅透露重辦攝影展可能性

至於會否考慮轉戰幕後工作？鍾楚紅則搖頭表示幕後運作太過複雜。她透露自己現在的生活恬靜幸福，春天時家中露台常有不同種類的雀鳥飛來生蛋。看著小鳥孵化、成長，已讓她感到無比快樂。

鍾楚紅笑言平時會用手機為這些雀鳥拍照留念。過往曾舉辦過個人攝影展的她，被問到是否有興趣再次辦展？她謙虛地表示：「考慮吓！我儲埋啲嘢全部喺手機度，好似唔夠專業咁，成日都覺得要攞大機、長鏡頭去影啲相先係專業，所以冇乜呢個諗法，我連Social Media都冇。」