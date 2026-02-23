鍾楚紅睇《夜王》零濾鏡現身  鼻子真實狀態曝光被指似成龍  網民問同行富婆：點解唔P圖？

80年代香港影壇的性感女神、「紅姑」鍾楚紅，雖然自1994年息影後便鮮少公開露面，但她的一舉一動依然是大眾焦點。近日城中超級富婆陳凱韻（甘比）在社交平台上分享了與鍾楚紅及大女兒劉秀樺的合照，讓66歲紅姑的近況再度曝光，引發網民熱烈討論。

鍾楚紅僅化淡妝仍神采飛揚

從甘比分享的照片可見，她們一行三人相約入場欣賞賀歲片《夜王》，力撐好姊妹鄭秀文，三人開心舉起戲票合照。相片中，66歲的鍾楚紅僅化上淡妝，梳著一頭俏麗短髮，面對鏡頭綻放出如孩童般燦爛真誠的笑容，氣色紅潤，神采飛揚。儘管臉上留下了自然的歲月痕跡，魚尾紋清晰可見，但絲毫無損她的優雅氣質，反而更添一份從容與真實。

鍾楚紅鼻子被指像成龍

這張近乎零修圖的照片，也意外引發了網民對其容貌的討論。有網民驚訝地表示：「從來不知鍾楚紅的鼻子那樣大」，更有甚者指其鼻子與成龍有幾分相似。

鍾楚紅「看到真實樣子更難得」

照片的真實感也讓一些網民產生了不同看法。有人留言詢問甘比：「怎麼不幫紅姑美顏一下再發圖，她畢竟也是很多人心目中的女神」，認為應該為女神維持完美形象。但這種看法隨即被其他網民反駁，大部分人都力撐鍾楚紅的自然狀態，紛紛表示：「這樣也挺好，看得出是美女，能看到真實的樣子更難得」、「美顏反而很假，美女不需要濾鏡來讓大家看見她的美」，大讚她擁抱真實的勇氣，是真正的「凍齡女神」。

