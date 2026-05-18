林憶蓮啟德演唱會2026丨尾場星光熠熠 陳慧琳鍾楚紅激罕同框跳到High爆 專屬歌單多謝香港

林憶蓮（Sandy）一連兩場的《迴響巡迴演唱會》香港站，昨晚（17日）於啟德主場館迎來尾場，全場座無虛席，氣氛熱烈！今次是天后林憶蓮相隔9年再次在香港舉行個人演唱會，吸引了城中大批星級猛人前來朝聖，當中包括陳慧琳、鍾楚紅、黃耀明、楊千嬅與老公丁子高及兒子丁進諾、蔡一智夫婦等，星光熠熠。為了回饋香港歌迷，林憶蓮今次特別精心準備了「全廣東歌」的專屬歌單，演唱會一開場即以《breathe In...breathe out》霸氣揭幕。

專屬香港「全廣東歌」歌單揭幕

林憶蓮隨後換上搶眼紅色戰衣，在舞蹈員簇擁下，以一曲《沉淪》驚艷登場，結尾的完美飆高音更是讓全場觀眾尖叫聲拆天！狀態大勇的林憶蓮緊接獻唱出多首經典金曲，包括《天大地大》、《傾斜》、《寂寞流星群》及《枯榮》等。雖然在唱《還有》時有輕微「甩漏」唱快了一句，但林憶蓮盡顯功架瞬間調整。其後林憶蓮更登上飛船道具獻唱《微涼》，有別於頭場的感觸落淚，尾場的她全程笑容滿面，不斷向台下粉絲揮手互動。

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林憶蓮哽咽告白「終於返屋企」

全晚以歌會友的林憶蓮連續唱了接近20首歌後終開金口，面對熱情的香港歌迷，她連講了4次「多謝」並說：「多謝大家，大家好嘛？」台下的歌迷不停狂叫，表林憶蓮示自己忍喊忍了好耐，見到大家也很感動，並指巡迴去年開始已做了一年，期間很多人問她何時回香港開騷：「點解我巡迴完咗，最後一站先嚟到香港，其實我覺得香港係我成長嘅地方，亦都係我最在乎嘅一個站，唔可以話係一個站，因為呢度係我屋企。」林憶蓮透露完作深圳站後，曾花了點時間才決定是否要做香港場，考慮的過程中自己會想是否能做到一個專屬香港的演唱會，而此時她說話亦開始哽咽：「因為香港畀咗我好多好多，所以亦都想將最好嘅帶畀大家！」說話期間林憶蓮終忍不住落淚，頻頻用手抹淚。

林憶蓮仍然為過去的努力驕傲

林憶蓮指在籌備今次演唱會的時候有很多回憶，也有很多想表達的事情，所有舞台上的設計，其實是想傳達對香港的感情和愛：「終於返屋企喇！我亦都希望大家會記得今晚，我哋一齊分享嘅每一個片段，雖然生活入面可能有好多時候我哋唔會每日過得好順暢，或者每日過得好如意，我哋每每都有脆弱嘅時候，我希望大家係需要力量嘅時候，可以記得我哋今晚一齊分享過嘅愛同感動，多謝大家！」雖然離開了香港樂壇一段時間，但林憶蓮仍然為過去的努力覺得驕傲，也希望大家能給予多些掌聲給仍然為香港樂壇努力不懈的朋友，希望他們能夠更多信心去做得更好，而她之後唱出演唱會最後一首歌《再見悲哀》。

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重溫林憶蓮香港站頭場與及澳門站演出：

林憶蓮歌迷high爆起身狂跳

萬眾期待的Encore環節，林憶蓮換上黑色無袖上衣配搭紅色長褸，帶來爆肌跳唱快歌Medley：《一分鐘都市一分鐘戀愛 / 瘋了 / 灰色 / 推搪 / Diva》。強勁節拍瞬間「焫㷫」全場，連台下的重量級嘉賓陳慧琳（Kelly）與鍾楚紅（紅姑）都忍不住化身小迷妹，起身狂跳兼狂揈螢光棒，將全場氣氛推向最高潮！林憶蓮在唱出《感情不老》和《依然》後，原本演唱會已告一段落，但全場歌迷依然不肯離場，瘋狂大叫Encore超過5分鐘。向來錫歌迷的林憶蓮最終敵不過大家的熱情，再次驚喜登台進行「二度Encore」，深情演繹《激情》及《你是我的男人》，為今次香港站劃上最完美的句號。