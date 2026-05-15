谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友

谷德昭胞姊、資深電影人谷薇麗（Linda）5月初離世，昨日（14日）於香港殯儀館設靈，今日（15日）移靈於聖約瑟堂進行教堂儀式告別，之後奉移歌連臣角火化。谷德昭和女友林子萱（KiKi）一早到場打點，谷薇麗的靈柩約於9時15分由工作人員從殯儀館移送至聖若瑟堂，丈夫林炯熾在移送過程中全程守候在則，見他鼻子通紅，神情哀傷，目送靈柩進入堂內，他之後在場外逐一與到場悼念的親友握手問好以及擁抱，鍾楚紅、鍾珍、劉偉強夫婦、陳果、梁君彥、馬時亨、陳方安生等先後到來，侄女谷祖琳到達時向傳媒表示「辛苦哂，辛苦哂」。大量親友致送花牌致哀，當中包括劉德華。

谷薇麗兒子捧遺照

儀式結束後，工作人員先將靈柩移送上靈車，谷薇麗的兒子林世晞捧著遺照、女兒林世詠緊隨其後一起上靈車。戴著墨鏡的鍾楚紅離開時難掩哀傷，全程不發一言，谷祖琳離開時亦向傳媒表示「辛苦大家」，谷德昭婉拒受訪，當傳媒向他表示保重時，他說：「咁多位有心，多謝。」隨後與女友登上旅遊巴離開。