谷薇麗設靈丨半個電影圈向故友致哀 鍾楚紅全黑素服拭淚送別 施南生步履蹣跚需人攙扶仍到場

谷德昭胞姊、資深電影人谷薇麗（Linda）於月初離世，享年73歲。林谷薇麗丈夫、金源米業集團主席林炯熾𡽉與家人今日（14日）於香港殯儀館為設靈谷薇麗，翌日（15日）移靈聖約瑟堂舉行儀式，之後奉移歌連臣角火化。靈堂以白色布置為主，貫徹谷薇麗生前簡約低調作風，橫匾寫上「永遠懷念」，中央擺放谷薇麗的遺照，相中看到谷薇麗面上帶著微笑，四周被大量的白色鮮花所環繞。

谷薇麗生前好友到靈堂送別

谷薇麗在圈中人緣甚廣，除了有不少圈中好友致送花牌悼念，當中包括有劉嘉玲、梁朝偉、利雅博、田啟文、麥當雄、林珊珊、陳淑芬、周潤發夫婦、鄭伊健、陳奕迅聯同太太徐濠縈、女兒陳康堤致送花牌等，將靈堂門外形成一片花海外，還有不少谷薇麗的生前好友到靈堂送別，其中，谷薇麗施南生拎着拐杖，在友人攙扶下到場。晚上六時三十四分，鍾楚紅與鍾珍乘坐七人車到達殯儀館，雖然鍾楚紅未有停下腳步，但面向鏡頭微笑，不過她等待電梯時，眼紅紅以紙巾拭淚。

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