《魔音女團》成團6.6出道 一文睇清六成員背景：倪樂琳、莊子璇、倪嘉雯、盧映彤、宋宛穎、喬美莎

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》昨晚（15日）迎來圓滿結局！經過兩輪「終極考試」及評審們的激烈辯論後，6個「魔音女團」出道席位正式誕生，成員包括：喬美莎（Chelsea）、倪樂琳（Ellyn）、倪嘉雯（Carmen）、盧映彤（Skylar）、宋宛穎（Sabrina）及莊子璇（Hilary）！

魔音女團將於《萬眾同心公益金》出道

六位突圍而出的成員除了即場獲「校董」鄔友正頒發高達10萬港元獎金外，主持蕭正楠更帶來天大喜訊，宣布女團將於6月6日晚的《萬眾同心公益金》迎來成團首秀正式出道！宣布賽果一刻猶如「兩個只能活一個」，場面極具戲劇性，多位當選成員當場激動爆喊；其中感情要好的閨密黨倪嘉雯與盧映彤得知雙雙入圍後，更不顧形象極速飛奔向對方送上熊抱，全團相擁場面真摯感人。

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魔音女團成團精彩畫面？

魔音女團首支團歌即將推出

為了打響頭炮，女團連日來已密鑼緊鼓為由張與辰作曲、T-Rexx填詞的首支團歌《Turn My Magic On》進行灌錄，勢必掀起熱潮！想更深入了解這6位美貌與實力兼備的耀眼新星？即刻睇睇她們的超強背景Profile！

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即睇魔音女團六位成員背景？

「城大李嘉欣」倪樂琳

2001年出生的倪樂琳，2024年以大熱姿態摘下香港小姐冠軍后冠。熱愛唱跳的她原來早有女團經驗，曾與區明妙等人自組女團MORII GIRLS。她的演藝履歷亦相當豐富，除了選美與唱歌，更曾被著名導演葉念琛相中，在微電影《他和她@黃大仙》中飾演經典女主角「阿寶」，星途備受看好。

「清純版蔡依林」莊子璇

2002年出生的莊子璇是2023年港姐冠軍，亦是師姐馮盈盈的港大食物及營養科學系師妹。入行短短兩年便備受TVB力捧，不僅展現了出色的口才，主持《J Music》、《香港系列之原味道》等多個綜藝節目，去年更直接踩入劇組，參與重頭台慶劇《金式森林》的演出，人氣持續攀升。

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「頂級雙碩士學霸」宋宛穎

1999年出生的中葡混血兒宋宛穎，是2021年的港姐冠軍。出身於選美世家（母親為1990年澳門小姐亞軍文寶雪）的她，更是圈中數一數二的超級學霸。她本科畢業於加拿大頂尖學府多倫多大學（主修生物化學及人類生物學），當選後仍不忘進修，成功取得香港大學李嘉誠醫學院醫療科學碩士學位！入行後主力向金牌主持方向發展。

「最佳女新人」倪嘉雯

1995年出生的倪嘉雯，5年前憑藉仙氣清純外貌出道，早年常飾演女主角的年輕版而獲封「少女版專業戶」。近年演技大爆發，在《反黑英雄》、《新聞女王2》等劇集中表現亮眼，更勇奪《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女新人」殊榮！演技精湛的她同樣是名校學霸，畢業於聖公會林裘謀中學及香港中文大學生物系。

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「最年輕高妹」喬美莎

生於2005年的喬美莎是團內年紀最輕的「忙內」成員，但卻擁有傲視同儕的178cm超模身高！她曾奪得2022澳洲華裔小姐冠軍兼最上鏡小姐，外貌更被指酷似謝安琪與Jessica C.的混合體。除了外形出眾，她的舞蹈底子亦非常深厚，精通拉丁舞及Hip Hop，絕對是團內的跳舞擔當。

「多才多藝版蔡少芬」盧映彤

2002年出生的盧映彤身高168cm，出身自第32期無綫電視藝員訓練班。憑藉甜美笑容，她於2024年化身「彤彤姐姐」加入兒童節目《Hands Up》大受歡迎，亦因外貌氣質出眾被網民封為「後生版蔡少芬」。她參演過《愛‧回家之開心速遞》及《金式森林》等劇集，私下更考獲八級古箏及精通中國舞，展現動靜皆宜的多才多藝一面。

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