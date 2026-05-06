魔音女團︱盧映彤清純白滑被封「嫩版蔡少芬」 長腿學霸精通八級古箏 《金式森林》2秒上位

近日TVB小花盧映彤在節目《魔音女團》中的表現，成為熱門話題。在節目中，她接受了嚴苛的舞台挑戰，需要在短短兩小時的極限時間內，即學即跳一段為時30秒的K-Pop勁舞。從節目畫面可見，她在舞台上傾盡全力，儘管導師在點評時指出：「雖然看到你有些地方跳錯了，但你能厚臉皮地繼續跳」，竟然獲得讚賞。這番話恰恰反映了盧映彤的堅毅與決心，展現出專業藝人應有的心理素質，成功吸引觀眾眼球。

盧映彤獲讚「厚臉皮」展現超強心理素質

年僅23歲的盧映彤，早前有網民發現，她不論是精緻的五官、尖尖的瓜子臉，還是靈動的大眼睛，都與初出道時的蔡少芬驚人地相似，網民紛紛留言大讚「勁似蔡少芬」、「我爹哋都讚彤彤姐姐靚」，令她火速獲封「嫩版蔡少芬」。除了是兒童節目《Hands Up》中深入民心的親切主持外，她最為人津津樂道的，莫過於在劇集《金式森林》中，雖然僅僅出場兩秒鐘，飾演一位向酒店職員索取止痛藥的客人，卻憑藉出眾的仙氣樣貌意外跑出，被網民封為「止痛藥女郎」，可見其觀眾緣極佳。

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盧映彤騷纖腰撞樣蔡少芬

盧映彤被指「撞樣」前輩蔡少芬，她本人在接受訪問時表現得相當謙虛，笑言從未想過會被如此比較，並透露：「我媽咪就話真人唔似，但嗰張相就似嘅。」對於網民稱讚蔡少芬充滿仙氣與氣質，盧映彤謙遜地表示自己「當然唔可以同佢相提並論」，並承諾會繼續加油努力。談及驅使她踏上演藝之路的契機，原來是受內地女星范冰冰啟發，她坦言：「我好鍾意范冰冰，因為睇過佢嗰套古裝劇先想做演員。」偶像的力量，成為了她追夢的強大動力。

學霸盧映彤精通八級古箏

盧映彤不僅擁有亮麗的外表，其內涵與才華更令人刮目相看。身高168cm的她擁有一雙修長美腿，於大學時期修讀「環球商業及市場學」學系，是不折不扣的學霸美女，更令人驚喜的是盧映彤擁有八級古箏資格，曾獲學界古箏獨奏初級組冠軍及中級組季軍，更於2024年的春節文藝晚會中，勇奪古箏合奏優秀表演金獎。在動態方面她同樣出色，不僅擁有中國舞八級資歷，還擅長打乒乓球及室內射擊，可謂動靜皆宜。

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《魔音女團》倪嘉雯趣怪表情包：