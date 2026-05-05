魔音女團｜倪嘉雯選女團靠「表情包」電暈韓籍導師 仙氣外貌激似陳自瑤實為中大學霸

30歲的TVB新生代小花倪嘉雯，近期憑劇集《正義女神》中補習老師「黎綺琳」一角備受關注，其外貌與聲線酷似花旦陳自瑤，氣質又被指兼具徐淑敏和龔嘉欣的影子，引發網民熱議。話題不斷的她，在最新女團選秀節目《魔音女團》中，再憑極度豐富的「表情包」意外跑出，讓這位「學霸女神」成功在觀眾心中留下深刻印象。

倪嘉雯怪表情獲韓籍導師點名激讚

在新一集《魔音女團》「震撼性考核」中，16位練習生需在2小時內學會一段高難度K-Pop勁舞。面對不可能的任務，明顯信心不足的倪嘉雯，全程掛著一副「哭笑不得」的怪表情完成表演，真實又可愛的反應，反而在一眾練習生中脫穎而出。這奇特的演繹方式成功俘虜了韓籍排舞老師Geon的心，他點名大讚：「我只記得你這個動作，因為你的笑容非常獨特。」倪嘉雯憑藉獨一無二的個人魅力，證明了在舞台上，真誠的特質遠比完美技巧更能觸動人心。

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中大學霸倪嘉雯激似陳自瑤

別看倪嘉雯在鏡頭前傻氣可愛，她其實是一名不折不扣的「學霸」。憑藉優異DSE成績考入香港中文大學，並於2017年取得生物學理學士學位。在2020年加入TVB前，她已是小有名氣的YouTuber及模特兒，更曾加入網絡創意團體「冬OT」。倪嘉雯加入TVB後，她從《Think Big天地》等兒童節目主持起步，近年轉戰戲劇圈，因多次飾演女主角年輕版而被封為「少女版專業戶」。憑藉在《新聞女王》、《反黑英雄》等劇集中的躍進式演技，其實力終獲認可，在《萬千星輝頒獎典禮2025》勇奪「最佳女新人」獎，演藝事業邁向新的里程碑。

倪嘉雯金髮新形象被批「無咁靚」

隨著人氣急升，倪嘉雯的大膽轉變也引來更多審視。她近日換上一頭金髮，雖然充滿女團風範，卻有不少網民留言表示「無咁靚」，認為深色頭髮更適合她的甜美氣質。從學霸背景、實力派演技，到選秀節目中展現的獨特綜藝感，倪嘉雯已證明自己是個潛力無限的「寶藏女孩」。這次的髮色爭議，正正反映了她在觀眾心中已佔一席位，未來的星途無可限量。

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