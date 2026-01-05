萬千星輝2025丨「最佳女新人」倪嘉雯學霸背景曝光 闖娛圈前係網紅 入TVB初期任兒童節目主持

萬千星輝頒獎典禮2025／最佳女新人／倪嘉雯丨無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月4日（星期日）晚上八時，於澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。今年成功打入「最佳女新人」的五強包括陳若思、莊子璇、倪嘉雯、姚焯菲和詹天文，結果由倪嘉雯獲得。倪嘉雯在2020年正式加入TVB，她由兒童節目主持做起，深受小朋友喜愛，其後參與不少劇集的演出。

倪嘉琳由「同事甲」升呢做SNK正式主播

倪嘉雯曾在《新聞女王》飾演「同事甲」，但當時卻被封為「最美過鏡女同事」，到了《新聞女王2》，倪嘉琳由「同事甲」升呢做SNK正式主播，身為前「文家軍」的Amber，因看不過眼SNK濫用「AI主播」、侮辱主播專業，與「張家妍」李施嬅對質不果後憤然離職，並帶領「文家軍」其他有離心成員重投Man姐旗下。

倪嘉雯視佘詩曼為偶像

倪嘉雯在台上拎獎一刻，表現相當激動：「我冇諗過第一年嚟澳門，就可以捧個獎屋企，我好開心。入行5年，好好彩，撞到好多好好前輩，遇到好多錫我嘅人，多謝公司，多謝主席，多謝珍姐，好多謝佳導同埋編劇寫Amber過檔、同埋塑造得Amber呢個人設咁討喜，我見到好多留言話好鍾意Amber咁有義氣同咁撐Man姐，我覺得自己好幸運可以做到一個觀眾咁鍾意嘅角色。我入嚟時咩都唔識，成舊飯咁，但呢5年你畀我慢慢浸慢慢試，希望唔會令你失望，同埋要多謝樂小姐，仲有要好多謝阿佘。」倪嘉雯一直封佘詩曼做偶像，對於可以與偶像合作，她說：「我睇劇本時勁驚喜同勁興奮，睇到漏夜都唔肯瞓，我冇諗過有二次機會可以同阿佘合作，呢樣嘢我冇expect過，佢真係一個好嘅前輩，佢每一句都教我點演，所以我真係好慶幸可以同阿佘合作。」

倪嘉雯中學時期已是高材生

倪嘉雯中學時期已是高材生，就讀沙田區Band 1中學，DSE成績優異。她於2017年畢業於香港中文大學（CUHK）生物系，加入TVB前，倪嘉雯已經是小有名氣的YouTuber，拍片分享美妝、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。

倪嘉雯在2021年加入TVB後由低做起，曾是兒童節目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，深受小朋友歡迎。亦有在《愛．回家之開心速遞》中多次客串飾演記者及主持人，所以在《新聞女王2》做主播，身為前「文家軍」的「Amber」倪嘉雯，因看不過眼SNK濫用「AI主播」、侮辱主播專業，與「張家妍」李施嬅對質不果後憤然離職，並帶領「文家軍」其他有離心成員重投「Man姐」佘詩曼旗下。最感人的是，當「Man姐」佘詩曼表明公開平台「冇錢請人」時，「Amber」倪嘉雯爽快又有義氣地齊聲表示可「共渡時艱」。

倪嘉雯單身6年不敢與「小鮮肉」拍拖

至於感情方面，倪嘉雯曾表示已單身6年，更笑言不敢與「小鮮肉」拍拖：「我思想係比較細路女，係需要人照顧」，渴望尋找能照顧她的成熟型對象。網民對此反應熱烈，有人留言「咁靚咁有才華竟然單身6年，男人眼盲咗」，亦有人表示「高材生都咁謙虛，真係好難得」，甚至有人留言為她介紹對象，希望這位新晉女星能早日找到真愛，亦有人認為倪嘉雯專注事業發展是明智選擇，「先搞好事業再談感情都唔遲」。