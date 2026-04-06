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正義女神丨倪嘉雯演「高成彬補習老師」引內地網民狂Cap圖 備受力捧神似陳自瑤 背景大公開

影視圈
更新時間：22:24 2026-04-06 HKT
發佈時間：22:24 2026-04-06 HKT

TVB重磅法律劇《正義女神》由視后佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛及許紹雄等領銜主演，除了主演外，一眾配角亦引起網民關注。今晚（6日）播出的第6集，由劉倬昕飾演的「高成彬」對其補習老師「Lydia黎綺琳」（倪嘉雯 飾）動殺機，引發一連串緊張情節。劇中「高成彬」的魔性演技備受矚目，而「黎綺琳」的安危也牽動著觀眾的心，究竟這場師生間的殺機將如何發展，成為劇集一大亮點。

倪嘉雯引內地網民瘋狂截圖

倪嘉雯於《正義女神》中飾演補習老師「黎綺琳」，表現引起網民關注。許多觀眾再度討論她的外形與聲線都與TVB花旦陳自瑤（Yoyo）極為相似，亦有網民覺得她外形與氣質亦有些像徐淑敏和龔嘉欣。「黎綺琳」一角的形象與她過往的清純乖乖女路線大相逕庭。《正義女神》中她被「高成彬」（劉倬昕 飾）動殺機，一場登山戲的仙氣造型更在內地網絡爆紅，被網民瘋狂截圖。

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倪嘉雯是中大學霸

現年30歲的倪嘉雯不僅外形甜美，更是一名不折不扣的學霸。倪嘉雯憑藉優異的DSE成績，成功考入香港中文大學，並於2017年取得生物學理學士學位。在正式加入TVB前，倪嘉雯已是小有名氣的YouTuber及模特兒，曾加入網絡創意團體「冬OT」擔任演員，並與澳門微辣藝人合作拍攝短片。 

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倪嘉雯被封「少女版專業戶」獲肯定

倪嘉雯於2020年加入TVB，初期擔任《Think Big天地》、《Hands Up》等兒童節目主持，形象深受小朋友喜愛。近年她轉戰戲劇圈，因多次在劇集中飾演女主角的年輕版而為人熟知，被封為「少女版專業戶」。憑藉在《新聞女王》、《新聞女王2》、《反黑英雄》等多部劇集中的躍進式演技，倪嘉雯的實力備受認可，並在《萬千星輝頒獎典禮2025》中勇奪「最佳女新人」獎，演藝事業邁向新的里程碑。此次在《正義女神》的亮眼表現，相信會為她帶來更多發展機會。

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正義女神丨26歲劉倬昕反串演「高成彬」背景大公開：

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