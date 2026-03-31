正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀主演的無綫與優酷聯合出品的劇集《正義女神》昨晚（3月20日）終於在翡翠台首播，劇中飾演陳煒兒子「高成彬」的新生代演員劉倬昕，憑藉其驚人的反串演技，瞬間成為網絡焦點，贏盡觀眾正評。

「高成彬」眼鏡意外成為恐懼感來源

在首集「高成彬天台殺人案」中，現年26歲的劉倬昕「減齡」超過十年，反串飾演年僅14歲的少年犯。她在法庭上一秒還在聲淚俱下、全身顫抖地自責，表現出無辜與愧疚；下一秒與人對話時，卻瞬間「變臉」展現極致邪惡的陰沉眼神，坦承「我係故意」，強烈的反差讓觀眾看得心寒。劉倬昕佩戴的眼鏡更意外成為網民的「恐懼感來源」。

劉倬昕擁有文武雙全超強學歷

現實中的劉倬昕擁有文武雙全超強學歷，她自小成績優異，被評定為資優生，她不單是香港大學犯罪學碩士畢業生，並在文學院以一級榮譽完成語言學及性別研究，更將於今年9月再進修Postgrad教育。劉倬昕中學時就讀名校拔萃女書院，除DSE以Best 5 29分的佳績脫穎而出，7歲時更被驗證為資優生，絕對是一名學霸。除了驚人學歷，她的運動成就同樣亮眼，曾贏得龍舟世界錦標賽季軍，並以全國大學生400米亞軍的身份代表香港出戰國際賽事。

劉倬昕在2021年因陪友人面試、意外考入第31期TVB藝員訓練班，自此開啟演藝事業，因陪同友人面試而意外考入TVB藝員訓練班，從此踏上演藝之路。她曾在J2節目《我要瞓鬥》中成功挑戰60小時不眠不休，勇奪冠軍贏得獎金！劉倬昕還參加過《福祿壽訓練學院》，憑撼爆頭的「人肉籃球」表演令人留下深刻印象。劉倬昕亦曾參演《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》、《反黑英雄》及《臥底嬌娃》等劇集演出，並經常出演軍裝警察，劉倬昕曾分享過她喜愛唱歌、跳舞、做主持，能夠在綜藝、拍劇多方位發展，被視為新一代全能型藝人。

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劉倬昕「變臉級」演技感到非常驚喜

昨晚播出的一集劇情講到某天台遊樂場發生一宗悲劇，8歲小童「胡宇澤」黃梓曜墮樓身亡，而年僅14歲、大狀「高淑樺」陳煒之子「高成彬」劉倬昕被控謀殺，案件轟動全城。 在法庭上，「高成彬」劉倬昕講述案發經過時指當時看見「胡宇澤」黃梓曜很危險企上欄杆，更跣腳向前衝，想救他不果。「高成彬」劉倬昕越講越激動，慢慢雙眼通紅，全身顫抖，痛哭流涕說：「嗰日我係天台睇風景，個小朋友行埋嚟問我睇咩，我仲笑佢，你咁細粒睇唔到㗎，我冇諗過佢會企上咗個欄杆，更加冇諗過因為咁死咗。」 「高成彬」劉倬昕自責聲淚俱下表示「係我衰，如果唔係我笑佢，我捉不住他，佢就唔會死。」他更不停說：「係我害咗佢，我唔想咁」。 其後，他與「蘇麗慈」文頌嫻對話時即立即「變臉」兼露出陰沉的眼神表示「我係故意」令人看得心寒。網民對其「變臉級」演技感到非常驚喜，紛紛留言激讚：「演技太好，現在看到她都有點生理不適」、「這變臉厲害」、「完全接得住阿佘和煒哥的戲！」 、「害我對這款眼鏡框感到恐懼」、「演技一流，假以時日，必定有所成就」、「不誇張恰到好處。」

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劉倬昕事前做足功課感謝佘詩曼幫助

為了今次的演出，劉倬昕事前做足功課，謙稱當初要進入高成彬的世界其實很大難度：「因為高成彬同我性格好極端，現實中我比較活潑同開心，但高成彬就比較陰沉，佢好多諗法都係收喺心入面唔會同人講，所以要諗下點樣進入個狀態。」並續指法庭自辯爆喊戲對她來說是大挑戰：「我本身係好難先會喊嘅人，所以我收到劇本後諗到一個方法，就係擴張鼻孔，感覺好似易喊啲。但去到現場都係要靠進入個角色，先做到嗰個『委屈』感覺。」劉倬昕感謝佘詩曼幫助她進入狀態：「阿佘教我試吓想像親眼見到個小朋友跌咗落街嗰種無助感，佢仲即場示範畀我睇點樣做，佢真係做到眼濕濕。」總監製鍾澍佳亦稱劇組亦另外做了一些「特別處理」：「呢場戲拍嗰陣都仲覺得爭啲、有啲刻意去演，所以我就同導演組夾計，嗰日叫劉倬昕早鷺啲去現場，故意Ignore佢，又叫佢唔好同人傾偈要培養情緒，佢嗰時個狀態都幾難受、會擔心係咪因為自己做得好差所以大家唔鍾意佢，然後我哋等到半夜一、兩點先拍，嗰時佢個人都好疲累，拍完第一Take Ok咗之後，佢嘅情緒就即刻爆發晒出嚟，我哋就即刻再拍多幾個，最後出街就係將幾個最好嘅Take剪埋一齊。」

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