正義女神｜文頌嫻演活喪子之痛網民力撐復出 與佘詩曼友誼始於02年劇集 解構當年離巢原因

由無綫與優酷聯合出品的全新律政劇《正義女神》，昨晚（30日）於TVB翡翠台首播後即迎來極大迴響。該劇由鍾澍佳、關旭總監製，雲集了佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛等實力派演員，更有特別演出的文頌嫻，她的回歸TVB劇集成為觀眾的焦點。首集以「高成彬天台殺人案」展開，劇情緊張，角色塑造鮮明，言官（佘詩曼飾）的鐵面無私與高淑樺（陳煒飾）的雄辯滔滔，為劇集打響了頭炮。

文頌嫻飾演單親媽媽演技大爆發

在劇中，相隔20年再度亮相TVB劇集的文頌嫻，以其精湛的演技，為觀眾帶來了巨大的驚喜。她飾演的單親媽媽蘇麗慈，痛失愛子，在法庭上以近乎素顏的憔悴狀態，真實演繹了喪子之痛。從目擊兒子墮樓的驚恐，到庭上的失魂落魄，再到庭外的崩潰，文頌嫻的情緒層層遞進，讓觀眾感同身受，紛紛大讚「演技太強，讓我共情到窒息」。 此外，她與好姊妹佘詩曼的同框，也勾起了不少觀眾的集體回憶。

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文頌嫻曾解構上位慢因由

現年49歲的文頌嫻曾是90年代的電視台當家花旦，由亞視轉投TVB時，TVB曾誠意十足地等了她兩年，可惜加入TVB後，競爭太大，她由女主角淪為配角，外界一直指她當年因心淡而離開TVB。她曾受訪坦言年輕時做人不夠圓滑，有話直說，或許因此讓上位之路走得慢了些，但她對此並不介懷。對於後來因電視台力捧「親生女」而選擇離開，文頌嫻如今也已釋懷，瀟灑表示「同TVB冇仇」。

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文頌嫻與佘詩曼友情始於《帝女花》

文頌嫻曾表示，在TVB最大的收穫，是認識了一班真心姊妹；她與佘詩曼在2002年合作拍攝《帝女花》後變得熟絡，後來再與湯盈盈、梁靖琪等人組成了「七魔女」，友誼持續至今。

文頌嫻婚後淡出

2012年，文頌嫻與商人李梓慎結婚並育有一女後淡出幕前，惟其丈夫一度被傳陷入財困，更有傳聞指好姊妹佘詩曼曾義氣出手幫忙，其後雙方都就傳言曾作出否認。近年隨著女兒漸長，文頌嫻逐步復出，其專注事業的態度與不變的演技，讓觀眾紛紛鼓勵她全面回歸幕前拍更多劇集。

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