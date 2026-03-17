正義女神丨第一集劇情率先睇 文頌嫻久違拍劇演技大爆發 刻意減磅演譯喪子之痛陷崩潰邊緣

由無綫（TVB）與優酷聯合呈獻，金牌監製鍾澍佳打造的全新律政劇《正義女神》，即將於3月30日起，每週一至週五晚間八點半在翡翠台隆重首播。該劇由視后佘詩曼（阿佘）領銜主演，昨日（16日）已率先在內地優酷平台首播，並瞬間引爆網絡熱議，口碑載道。

佘詩曼與閨密佘詩曼有虐心對手戲

去年憑藉《新聞女王》中「Man姐」一角再創事業高峰的佘詩曼，此次在新劇《正義女神》中徹底搣甩「Man姐味」，飾演一位外表強硬、內心溫柔，充滿正義感與善良的律師「言惠知」。其中，最讓觀眾驚喜的莫過於相隔20年再度亮相TVB劇集的文頌嫻，在劇中飾演一位痛失愛子的母親，與閨密佘詩曼有多場虐心對手戲。

相關閱讀：《正義女神》佘詩曼、譚耀文、許紹雄聚焦未成年人犯罪案 即睇4大看點、劇情大綱、播出日期

文頌嫻打頭陣出場

《正義女神》的劇情主力探討「青少年犯罪問題」，打頭陣出場的文頌嫻飾演兩子女之母「蘇女士」，因一次外出購物，親眼見到「高成彬」劉倬昕將兒子「阿澤」落樓。「高淑樺」陳煒為兒子「高成彬」不斷盤問「蘇女士」文頌嫻，最後「高成彬」劉倬昕竟無罪釋放，「蘇女士」文頌嫻大受打擊入院治療，後來在「高成彬」劉倬昕的挑釁下而被槍殺。飾演飽受喪子之痛媽媽的文頌嫻表現出色虐心，令不少網民為之驚艷，大嘆「港劇初代女神和終極女神對決」超過癮！文頌嫻的演出被網民讚：「這個崩潰邊緣的媽媽，整個心路歷程演的太好的，這波贊必須先給她！」、「就是戲份少了點。」

文頌嫻刻意減磅演繹喪子之痛

文頌嫻在開拍當日亦曾說：「文頌嫻好久沒有和大家在螢屏見面了，相信好多粉絲仍然會停留在文頌嫻的少女時代，但作為演員，是需要在不同階段去扮演不同角色。今次會以母親身份虐心演繹喪子之痛！為了特顯那份憔悴感，我刻意減磅。我還記得那天踏進法庭場景的一刻，真的有被嚇到，好真實的畫面，四周都坐滿了人，而我要坐在人群中（證人要坐在法庭前方中間位置），開拍前我跟佘說：「腿在發軟，怎麼辦？」佘秒回：「那我的腿應該比你更軟吧！你看！法官要坐在最前方的高處」！然後我倆哈哈大笑，馬上緩和了當時緊張的氣氛！這個角色每場戲都十分沉重，當我培養情緒時，佘總會默默在旁，直到我殺青的一天，大家都忍不住來個開懷大擁抱。佘詩曼，十分欣賞你的控場能力，謝謝你的體貼，很榮幸能夠再次合作。」

相關閱讀：佘詩曼睇許紹雄遺作《正義女神》淚崩：我是抽離不到 憶述「老竇」罕見一面

《正義女神》精彩預告逐格睇：