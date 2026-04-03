正義女神丨大結局劇透慎入 「高成彬」劉倬昕惡魔之路同親母有關 「高淑樺」陳煒「大義滅親」成關鍵

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀主演，無綫（TVB）與優酷聯合呈獻，金牌監製鍾澍佳打造的全新律政劇《正義女神》已經於3月30日在翡翠台首播，合共25集的《正義女神》昨日（2日）在內地優酷平台播出結局，「言惠知」佘詩曼幾經艱辛，終於親手將「高成彬」劉倬昕繩之於法，風頭一時無兩。

「高淑樺」陳煒為保兒子峰迴路轉

「言惠知」佘詩曼的繼女「邱天雪」樂珈嘉捲入「張景翔」馮皓揚被殺案，「言惠知」佘詩曼為保護女兒辭職，以律師身份為她辯護，審訊過程發現破綻百出，後來發現兇手另有其人，「張景翔」馮皓揚之死與「高成彬」劉倬昕有關，「高淑樺」陳煒最初為保兒子用盡方法，直到發現了兒子殺人的影片後，案件峰迴路轉。

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「言惠知」佘詩曼成功為繼女洗冤

今次在《正義女神》結局篇上，焦點落在「言惠知」佘詩曼為繼女「邱天雪」樂珈嘉不惜辭去法官一職，以大律師身份為繼女洗冤，審訊過程發現證人和證供有嚴重漏洞，顯示事件與「高成彬」劉倬昕有關，最後「言惠知」佘詩曼成功為繼女洗冤，「高成彬」劉倬昕被成為被告，繼而發現原來「高成彬」劉倬昕根本不是天生惡魔，只是因小時候的一個創傷，被媽媽「高淑樺」陳煒因工作太忙而忽視，媽媽為了補償兒子而作出無底線的包庇，結果令「高成彬」劉倬昕走上成魔之路。「高淑樺」陳煒最初仍打算包庇兒子而銷毀證據，直到看到兒子的殺人影片後，大義滅親將兒子送進監獄，而且發現「高成彬」劉倬昕的殺人動機，原來因為媽媽被他們出言侮辱，觸及他的底線而殺機。

「高成彬」劉倬昕再次瞬間「變臉」

「高成彬」劉倬昕在首集「高成彬天台殺人案」中，在法庭聲淚俱下、全身顫抖地自責，表現出無辜與愧疚，但下一秒瞬間「變臉」展現極致邪惡的陰沉眼神，向死者媽媽坦承「我係故意」，強烈的反差讓觀眾看得心寒，當時「高成彬」劉倬昕佩戴的眼鏡更意外成為網民眼中的「恐懼感來源」，在結局「高成彬」劉倬昕在這份「恐懼感來源」發揮到極致，最初以為可以媽媽的包庇下，一如過往成功脫罪，但最後發現被媽媽出賣，再一次展現瞬間「變臉」，有人說：「高成彬被高大狀親手送進去，大快人心，却又五味雜陳！」、「我覺得高成彬利用高大狀的母愛讓高大狀幫他脱罪更背帶感，不過可能過不了審。」、「高成彬最後一集演真的是太絕了。」、「言官在最後一個審判時說，子女的過錯也是父母的過錯，這句話也很好地概括了高淑樺母子。」、「今年你也一定可以拿獎的！演技很好，人也很真誠1！加油！」

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總監製鍾澍佳特別處理法庭戲

總監製鍾澍佳曾表示為了法庭事前做了一些「特別處理」：「呢場戲拍嗰陣都仲覺得爭啲、有啲刻意去演，所以我就同導演組夾計，嗰日叫劉倬昕早啲去現場，故意Ignore佢，又叫佢唔好同人傾偈要培養情緒，佢嗰時個狀態都幾難受、會擔心係咪因為自己做得好差所以大家唔鍾意佢，然後我哋等到半夜一、兩點先拍，嗰時佢個人都好疲累，拍完第一Take Ok咗之後，佢嘅情緒就即刻爆發晒出嚟，我哋就即刻再拍多幾個，最後出街就係將幾個最好嘅Take剪埋一齊。」