正義女神丨馮皓揚演活高智商殺人犯「張景翔」 曾奪金像獎背景超猛料 近年捲忘本爭議？

近期在TVB與優酷聯手打造的熱播劇《正義女神》中，不少新生代演員的演技成功吸引觀眾目光。馮皓揚（羊羊）在劇中飾演高智商殺人犯「張景翔」，憑藉令人不寒而慄的反轉魅力，與劉倬昕、陳若思被網民並列為「三大惡魔少年」，掀起網上熱話。

馮皓揚曾奪金像獎加入TVB

馮皓揚的演藝之路起點甚高，他曾因在電影《媽媽的神奇小子》中完美詮釋少年蘇樺偉而一鳴驚人，陽光單純的形象深入民心，更憑此角色一舉奪得香港電影金像獎「最佳男配角」的殊榮。

獲獎後，他並未停下腳步。馮皓揚於2022年曾短暫加入TVB藝員訓練班，並在2023年參演《法證先鋒6 倖存者的救贖》後，正式簽約成為TVB的「親生仔」。在短短兩年間，他已接連飾演了四個身心障礙或精神狀態複雜的角色，如台慶劇《巨塔之后》中患有驚恐症的鋼琴家「柯睿暉」，因此被網民封為「身心障礙專業戶」。他的努力也獲得了肯定，在「萬千星輝頒獎典禮2025」上奪得最佳男新人獎。

相關閱讀：《正義女神》3月30日首播 佘詩曼、譚耀文、許紹雄聚焦未成年人犯罪案 1至25集足本劇情懶人包

馮皓揚患亞氏保加症

馮皓揚曾透露患有輕度亞氏保加症，但他表示情況在長大後已大為好轉，並感謝父母一直支持他踏上演員之路，在表演中繼續發掘自我。

相關閱讀：佘詩曼宣傳《正義女神》率先爆有前傳？阿佘親證「冇我份」 陳煒回應爭視后現尷尬感

馮皓揚演《正義女神》演技大爆發

在《正義女神》中，馮皓揚徹底顛覆過往形象，挑戰擁有無邪臉孔，內心卻極度扭曲暴戾的高智商殺人犯「張景翔」。在「非法處理屍體案」的審訊過程中，他憑藉細膩的微表情和充滿邪氣的眼神，將角色複雜的精神狀態演繹得淋漓盡致。

劇中，他飾演的「張景翔」在庭上自編自導自演多場感人戲碼，最終成功脫罪。宣判無罪後，他從緊張到「囂張勝利笑容」的一秒轉換，配上輕佻的伸脷小動作，完美展現了角色的高傲與視法律如無物的心態，讓觀眾看得心底發寒，激讚其演技完全擺脫了以往的「神奇小子」形象。

相關閱讀：正義女神丨佘詩曼「女兒」演技引網民兩極反應 樂珈嘉「扮細路」被質疑 即睇背景有個星級契媽

馮皓揚曾陷「忘本」風波反擊不實指控

馮皓揚在演藝事業起飛的同時，也曾面臨爭議。去年前小童星訓練學院的創辦人Momo曾公開點名斥責他忘本，甚至用上「謀財害命」等嚴重指控。對此，馮皓揚在今年2月選擇不再沉默，透過律師行向對方發出律師信，並表明：「鑒於巫麗儀女士對本人及家人的持續不實指控，此事已經交由律師事務所處理。」他隨後表示，發出律師信後，事件對他而言已經完結。

《正義女神》結局篇預告惡魔少年聯手

《正義女神》即將迎來結局篇，劇情將推向新的高潮。據悉，獲釋後的「張景翔」非但沒有收手，更向神秘網友坦言殺人上癮，密謀上演更瘋狂的殺人遊戲。而這位神秘網友，正是在劇中早已登場的另一「惡魔少年」——「高成彬」（劉倬昕飾）。兩大高智商反派的聯手，勢必將引發更緊張刺激的風暴。

相關閱讀：金像男配角馮皓揚終反擊 發聲明告「前校長」持續不實指控屬誹謗：已交律師處理