金像男配角馮皓揚終反擊 發聲明告「前校長」持續不實指控屬誹謗：已交律師處理

金像獎「最佳男配角」、21歲馮皓揚（羊羊）在2022年曾加入TVB藝員訓練班成為一日學員，曾因此鬧出傳不滿「藝訓班星級導師」風波，不過在2023年參與TVB劇集《法證先鋒6 倖存者的救贖》後，簽約成為TVB的親生仔。去年前小童星訓練學院創辦人Momo校長在IG上載影片，點名馮皓揚忘本，還斥對方「插我一刀」、「謀財害命」。

事隔多月，馮皓揚終於為事件作出反擊，今日（24日）在IG貼上律師信並說：「鑒於巫麗儀女士對本人及家人的持續不實指控，此事已經交由「李全德律師事務所」處理相關聲明，並透過其律師行發出律師信予對方。謝謝各位對本人及此事的關心」

相關閱讀：金像男配角馮皓揚遭「前校長」怒斥忘本 稱用盡人脈推佢上金像獎：背後插我一刀

巫麗儀（Momo）校長在2016年7月創辦小童星訓練學院（Momo Casting Talent School），報讀訓練班可在演技、唱歌、跳舞「進修」。訓練學院開業僅一年，學生人數已有200人，馮皓揚於11歲時加入學校，曾拍過節目、廣告、劇集，成為訓練學院的「生招牌」。到了2025年11月，巫麗儀在社交平台拍片控訴馮皓揚及其母親「忘恩負義」：「佢為咗劃清界線，仲要同人哋講我哋嘅課程唔係咁正規，周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業。最終佢仲選擇謀財害命，嚟結束我哋呢一段關係。」馮皓揚一直未有為事件作出回應，直到今日（24日）在IG貼出律師信並稱透過其律師行發出律師信予對方，聲明全文如下：

本所謹代表馮皓揚先生及其母親余女士(「本所客戶」)作出以下聲明:

由於巫麗儀女士在多個社交平台上持續上載多段影片，影片內容不僅涉及對本所客戶二人的 惡意誣蔑和誹謗，當中更包含大量不實與失實的指控。這些言論已對本所客戶的名譽、人格 及社會形象造成嚴重損害，並在公眾間引起誤導與混淆。為正本清源，澄清事實真相，並捍衛本所客戶應有的尊嚴與合法權益，本所客戶不得不鄭重作出以下公開聲明及澄清。

一、關於就讀小童星訓練學院及學費事宜

馮皓揚由2017年3月開始於小童星訓練學院上課，直到2021年9月應巫麗儀女士建議暫停學業而正式轉為學院員工。在學期間，本所客戶已繳交所有學費及相關費用，合共港幣 $306,009元，並有學院發出的正式收據及銀行紀錄為證，相關不實影片中「任何沒有交學費」 的指控均屬不實。更甚者，在馮皓揚轉為學院員工後，學院在他沒有參與任何課程的情況下，繼續將已付的學費堂數扣減，直至2022年7月清零為止，此亦有課堂群組 WhatsApp 截圖記錄為憑。另外，馮皓揚一切在學期間的課堂安排、暫停(因應疫情)及較後與母親的離職均依校方流程辦理，與其他學生或員工無異。

二、 關於自殺意圖及對同學的誣蔑

馮皓揚一向熱愛生命，從未有過任何自殺念頭或行為。相關不實影片中所謂「多次自殺意圖」、 「與同學相約跳樓」及「同學為馮皓揚改其花名為“X樣”」等內容，均屬捏造虛構。此類不實言論不僅嚴重損害馮皓揚本人的名譽，更對其同學及母校名譽和形象造成重大影響。

三、 關於巫麗儀女士母親去世的誣蔑

本所客戶從未與巫麗儀女士之母親有任何接觸，其所謂「因我們造謠的報道導致學院結業，並致使其母親去世」的言論，完全缺乏事實根據，純屬捏造。更何況，當時關係友好的巫麗儀女士曾向本所客戶聲稱，她們（包括其兩名子女）與其母親及其他家人，早已斷絕往來多年，並沒有任何聯絡。

四、 關於煽動家長投訴令學院結業的誣蔑

本所客戶從未聯絡或煽動任何家長向《東張西望》投訴小童星訓練學院，亦未曾參與其事宜。

五、 關於「食霸王餐」及人格誹謗

有關不實影片中誣蔑馮皓揚「食霸王餐」及對其人格的侮辱，均屬失實。事實上，馮皓揚在年少時曾於學院附近用餐時忘記攜帶銀包，兩次均由當時友好的巫麗儀女士之兒子（林建邦 先生）代為支付，其後已全數歸還相關金額。更值得一提，馮皓揚於2022年獲邀拍攝相關餐廳的廣告宣傳片，並在社交平台親自分享了這段童年趣事，資料均可查證。此外，影片中 所謂「馮皓揚自幼粗口爛舌」、「在面試時向初次見面的校長表示不喜歡演戲，入娛樂圈只是為了認識有錢人」等言論，均屬誇張捏造，毫無事實根據。此類不實指控已嚴重損害馮皓揚的人格及聲譽。

六、 關於電影《媽媽的神奇小子》及第40屆金像獎門票事宜

在拍攝電影《媽媽的神奇小子》期間，從未有任何小童星訓練學院的導師到拍攝現場指導。 整個拍攝過程均由電影監製、導演及多位專業演員耐心指導馮皓揚。此外，金像獎大會在頒獎禮前已一早通知本所客戶已安排兩張門票予馮皓揚的父母，而並非如巫麗儀女士多次強調的版本。而巫麗儀女士所得的個人門票，則由金像獎大會為其另外安排。

七、 其他誣蔑和誹謗事項

上述僅是眾多失實影片中的部分要點，相關影片及言論中對本所客戶的其他指控，包括詆毀巫麗儀女士及小童星訓練學院、向巫麗儀女士提出借貸要求、要求巫麗儀女士支付馮皓揚其他興趣班學費、要求加薪、跟蹤滋擾、聯絡政府部門投訴，破壞其公司活動等等，均屬子虛烏有，毫無真憑實據。這些惡意誣蔑與誹謗不僅嚴重損害本所客戶的名譽與人格，更對社會公眾造成誤導和混淆。

為正視聽、維護公義，本所客戶已於2026年1月23日正式向警方報案（檔案號碼： 2600XXXX），並已透過本所向相關人士發出律師信，以示嚴正立場，其中並要求將所有涉事影片及貼文從各公眾平台完全下架及發布公開道歉聲明。本所客戶保留一切法律追究的權利，絕不姑息任何惡意中傷或不實指控。

特此聲明。

端此,即頌大安

李金德律師事務所

2026年2月24日