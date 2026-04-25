佘詩曼宣傳《正義女神》率先爆有前傳？阿佘親證「冇我份」 陳煒回應爭視后現尷尬感

TVB劇集《正義女神》近日正在熱播中，劇中一眾演員包括佘詩曼（阿佘）、陳煒、周嘉洛、戴祖儀及馬貫東等，今日（25日）齊聚將軍澳為劇集舉行「兩神對峙 詭辯之才」宣傳活動，現場氣氛熱烈。活動上，演員們不僅大玩遊戲，更在活動尾聲親民地派發紀念品。佘詩曼更是不停為粉絲簽名，盡顯親和力；期間因有粉絲不慎跌倒，佘詩曼也暖心提醒大家要注意安全。佘詩曼與陳煒受訪時，更疑爆響口表示《正義女神》或將推出前傳。

陳煒照片被放於TVB周年報告顯眼位

隨著TVB公布2025年周年報告，陳煒在「重點藝員」合照中位居顯眼的中間位置，引發網民熱議。對此，陳煒解釋相片排位是隨機安排。佘詩曼則幽默地幫口解圍：「相片影得靚便放中間，哈哈！」

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陳煒於佘詩曼身旁談挑戰視后好尷尬

憑藉《正義女神》中的出色表現，陳煒人氣急升，被網民力捧為挑戰佘詩曼爭奪《萬千星輝頒獎典禮2026》視后之位的最大對手。當被問及此事，佘詩曼立刻開玩笑說：「我行開先，這問題有些尷尬，哈哈！」面對著佘詩曼，陳煒則尷尬表示：「只希望參與。」在追問下，佘詩曼再次為她解圍：「你叫她怎樣答呢！很尷尬！哈哈！」陳煒只能重複說：「希望參與其中。」

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佘詩曼談五度爭視后：言之尚早

至於自己是否有信心第五度奪得視后？佘詩曼坦言現在言之尚早，畢竟今年才剛開始，後續還有許多精彩劇集。她表示，目前只想大家繼續支持《正義女神》。佘詩曼還分享道：「其實我之前曾說過，想拍律政劇集，這次以為是飾演律師，怎知在劇中飾演法官，但很開心在劇集結尾會做律師。」

《正義女神》將推出前傳？

談及未來計劃，佘詩曼透露正與總監製鍾澍佳初步洽談再次合作，但一切都要等待好劇本，不會着急。對於《正義女神》會否拍攝前傳，佘詩曼笑稱前傳將沒有她的戲份，而陳煒則補充說，前傳會有許多不同演員加盟，有待官方公布。

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《正義女神》收視報捷

活動上，總監製鍾澍佳即場宣佈《正義女神》收視報捷，不僅成為跨平台七天收視冠軍，更連續三星期高踞收視榜首，內地平台有效播放率也高達4.35億。為回饋粉絲支持，TVB將推出一套140張的《正義女神》演員造型卡，其中包括16款珍藏簽名限定卡，限量發行1800盒。

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佘詩曼心疼粉絲籲提防詐騙

談及早前好友林保怡在新加坡被粉絲驚心圍堵的事件，佘詩曼表示，完全明白粉絲見到偶像的興奮與渴望，也覺得他們很辛苦。她以當天活動為例，活動下午2時開始，但粉絲們早上10時便到場等候，這份熱情讓她十分感動。

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然而，近日有粉絲因購買《正義女神》非官方紀念品而被騙，佘詩曼對此感到非常痛心。她嚴肅呼籲：「大家不要做壞事，其實粉絲要節衣縮食儲錢，所以不要這樣去騙人的錢，（公司現推出收藏卡，怕不怕又出現騙案？）不是我私人推出的，TVB會有監管。（可曾試過被人盜用名義行騙？）也有試過用我的名義去借錢，又或問我借錢，所以我會衡量真假。」陳煒則表示，暫時未聽聞有粉絲因她而受騙。

同場的馮浩揚今次在劇中首次挑戰反派角色，他表示，飾演奸角感覺非常爽，但也笑稱可能因為角色太壞，讓他遭到「天譴」而生病了。

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