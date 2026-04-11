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正義女神丨佘詩曼「女兒」演技引網民兩極反應 樂珈嘉「扮細路」被質疑 即睇背景有個星級契媽

影視圈
更新時間：18:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-11 HKT

TVB熱播律政劇《正義女神》近期劇情引發熱議，其中「校園霸凌案」成為焦點。劇情講述言官（佘詩曼飾）的繼女Tracy邱天雪（樂珈嘉飾）捲入一宗欺凌事件，導致母女關係一度緊張。隨著未公開影片的關鍵證據曝光，言官發現女兒的真實意圖是為了幫助被欺凌的同學，最終母女二人含淚相擁和解。佘詩曼在劇中從懷疑到深刻理解女兒的轉變，其精湛的演技和充滿感染力的哭戲，成功塑造了一個勇於反思、願意傾聽子女心聲的「一等一好媽咪」形象，賺人熱淚，贏得網民讚賞。但同時亦有網民質疑樂珈嘉的演技與外形，在社交平台掀起兩極化討論。

新人樂珈嘉演技掀爭議

飾演佘詩曼女兒Tracy的22歲新人演員樂珈嘉，在《正義女神》中戲份重，其充滿挑戰的哭戲表現也備受關注，連同劇的譚耀文都稱讚她「好喊得」。樂珈嘉透露，前輩佘詩曼不僅親切地讓她改口叫「媽咪」，更在戲外親自指導她分析角色，幫助她迅速投入。不過仍有網民針對樂珈嘉的外形作出質疑，網上有留言指：「佢個樣邊似Grade 9（九年級）呀」、「個樣太成熟」、「演技有刻意扮細路、扮可愛嘅感覺，可能搵個再細啲嘅新人更好」、「個人設本身都唔討好，覺得佢個角色好煩」、「把聲扮得太高音」等。同時亦有網民認為樂珈嘉以新人演員來說，表現已合格有餘，「其實演得OK，新人係咁啦」、「個角色唔夠討好，唔關佢事」、「要場場喊都唔易」。

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鍾澍佳力撐樂珈嘉選角無問題

面對部分網民對選角的質疑，總監製鍾澍佳親自回應，他認為樂珈嘉恰到好處地演繹了在高知家庭中成長、內心缺乏安全感的女孩，並強調該角色與另一角色形成對比，結局亦因此不同。對於外貌的評論，他則風趣反問：「檢察官家庭的女兒為甚麼要很漂亮？」力撐樂珈嘉是角色的最佳人選。

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樂珈嘉精通七種舞蹈 為生計做侍應

現年22歲的樂珈嘉（Bambi），2023年畢業於第32期無綫電視藝員訓練班，是TVB近年重點栽培的新人之一。樂珈嘉自3歲起學跳舞，精通中國舞、拉丁舞等七種舞蹈。早於13歲時，她已立志成為演員，她在朋友鼓勵下考入第32期無綫電視藝員訓練班。畢業初期，為堅持夢想，樂珈嘉曾同時在「譚仔雲南米線」及另外兩家餐廳兼職侍應，並接模特兒等散工，直至簽下經理人合約。2024年，她憑劇集《反黑英雄》「張小麗」一角嶄露頭角，同年更獲在《巨塔之后》的「繼母」劉佩玥賞識上契成為其契女，星途備受看好。

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