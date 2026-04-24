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林保怡遭狂粉埋身嚇到「縮埋一舊」  強行合照推保安場面混亂  視帝面都青埋畫面曝光

影視圈
更新時間：22:30 2026-04-24 HKT
發佈時間：22:30 2026-04-24 HKT

現年60歲的TVB視帝林保怡，自出道以來憑藉《鑑證實錄》、《妙手仁心》等多部經典劇集深入民心，2004年更以《金枝慾孽》中「孫白颺」一角，勇奪《萬千星輝賀台慶》最佳男主角。近年雖然作品不多，但去年主演的《刑偵12》依然收穫滿堂彩。原來這位在香港家喻戶曉的實力派演員，在新加坡也擁有超高人氣，惟近日他飛抵當地時，卻遭遇了一場驚心動魄的粉絲圍堵。

林保怡飛抵新加坡場面失控

從影片看到，林保怡剛走出機場抵境大堂，便立即被大批早已守候的粉絲包圍。起初他仍保持微笑，但場面隨即失控。其中一名穿著黑色上衣、紅色短褲的男粉絲表現得異常激動，不顧工作人員阻攔，手持紅色手機，強行衝向林保怡，執意要與偶像自拍。

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林保怡遇瘋狂男粉嚇到面青

該名男粉絲多次與保安及工作人員發生推撞，場面極度混亂。儘管有至少三名工作人員貼身保護，但林保怡仍被這突如其來的瘋狂舉動嚇得面色發青「縮埋一舊」，全程低頭縮肩、身體僵硬，眼神中透露著不安，顯然飽受驚嚇。

網民怒批狂粉非真正粉絲

事件影片在網上流傳後，引起網民熱議。大部分人都一面倒地批評該名狂熱粉絲的行為，認為他的做法已經對偶像造成滋擾：「那個拿紅手機的好狂」、「那個男的干嘛好嚇人啊，為什麼這麼瘋狂」，有網民直斥其行為不妥，表示「real fans won't do such things!」（真正的粉絲不會這樣做）。

網民：別把六旬老人嚇到了

更有粉絲心痛林保怡，留言道：「別把六旬老人嚇到了」。許多新加坡的粉絲也擔心這次不快的經歷會嚇怕偶像，紛紛在社交媒體上開設話題，向林保怡道歉，並懇切希望他不要被這次事件影響：「希望保怡沒有被瘋狂粉絲勸退，下次還要再回來新加坡啊！」。

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