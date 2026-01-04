Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨《刑偵12》林保怡提名視帝 曾任警察消防員 感情生活成謎傳與同性結婚

影視圈
更新時間：17:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-04 HKT

TVB頒獎典禮2025／最佳男主角／林保怡丨《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日）在澳門上葡京綜合渡假村舉行，TVB頒獎禮2025「最佳男主角」名單競爭激烈，久未為TVB拍劇的視帝林保怡，他憑2025年重頭劇《刑偵12》中「丁洛風」一角入圍，與黃宗澤、陳豪、馬國明等再次爭奪「最佳男主角」寶座。

TVB頒獎典禮2025丨林保怡曾任消防員及警察

林保怡演藝生涯極具傳奇色彩。他曾任職消防員及警察，其後轉投演藝圈，以歌手身份出道。不少網民早年觀看林保怡在《天與地》中演「鼓佬」一角，驚訝他打鼓技術了得。其實林保怡曾分享，他早年曾加入樂隊，負責打鼓，因此至今仍有不少網民笑指他是被演技耽誤的音樂人。 

TVB頒獎典禮2025丨林保怡曾入圍金像影帝

林保怡90年代加入TVB後，憑藉《鑑證實錄》、《妙手仁心》系列及《金枝慾孽》等經典劇集，奠定其一線小生的地位。2004年，林保怡更憑《金枝慾孽》首度奪得TVB頒獎典禮「最佳男主角」殊榮。近年，林保怡將事業重心轉向電影及內地市場，成績斐然。2024年，林保怡更憑電影《白日之下》中精湛的演技，首度獲提名香港電影金像獎「最佳男主角」，以及中國電影金雞獎「最佳男主角」，演技實力毋庸置疑。林保怡這次相隔多年回歸TVB拍劇，即憑《刑偵12》再度問鼎《萬千星輝頒獎典禮》視帝，絕對是本屆頒獎禮的一大看點。

TVB頒獎典禮2025丨林保怡感情生活成謎

除了精湛的演技，林保怡的感情生活，尤其是其性取向，多年來一直備受外界關注。他鮮有與女星傳出緋聞，反而多次被傳媒拍到與同性密友同框，令其性取向成謎。 2007年，其母親離世時，前香港先生彭冠期更以「半個兒子」的身份出席喪禮，引起一時哄動。雖然坊間對此議論紛紛，但林保怡對感情事始終保持低調。早前網上更一度瘋傳他與相戀15年的圈外男友在國外結婚的消息，其後他亦已發聲明否認。

