TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢

電視廣播有限公司（TVB）早前公布了2025年度的周年報告，其中最新的「重點藝員」排位照近日被轉發到小紅書，引發網民熱烈討論，認為揭示了未來小生、花旦受重用程度和視帝、視后之爭的激烈戰況。當中陳豪與高海寧雖然被放於推介藝人版面中，但並非在當眼位置引起揣測，而視帝陳山聰更是完全「無影」，引起網民關注。

陳煒有望奪視后？

在TVB花旦排位中，近年被視為「TVB一姐」的視后林夏薇與同為視后的龔嘉欣、近年受力捧上一線的張曦雯，都被放於近正中的當眼位置。至於近年憑藉出色表現吸納大量粉絲的陳煒、陳自瑤及傅嘉莉也被安排在相當顯眼的中間位置，被視為未來幾年視后寶座的有力競爭者。特別是陳煒，她憑藉與佘詩曼合作的新劇《正義女神》，大晒精湛演技，人氣急升，被網民力捧為挑戰佘詩曼爭奪第五座視后寶座的最大對手。

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「未來視后」高海寧未成氣候？

然而，令人意外的是，近年備受力捧、並因《新聞女王》系列在內地人氣高漲的高海寧，其照片竟被安排在最側邊的位置。儘管她將在2026年有擔綱主演的劇集《夫妻的博弈》播出，近年更被網民封為「未來視后」，但根據這次的排位，網民推測她在明年初「萬千星輝頒獎典禮」的得獎機率，可能不及陳煒。不過，也有網民分析指出，2026年有多位「外援」回歸拍攝的劇集播出，視后之位隨時可能再次由「外援」奪得，其中佘詩曼、袁詠儀和楊茜堯均被視為潛在的強大對手。

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陳豪「一哥」地位受動搖？

「TVB一哥」的地位同樣引發揣測。在藝員排位照中，譚俊彥、陳展鵬、袁偉豪、馬國明及張振朗等一線小生穩佔第一、二版的中心位置。相反，一向被譽為「吸金王」的陳豪與劇接劇的羅子溢卻被安排在最旁邊，讓不少網民好奇，陳豪這位公認的「TVB一哥」是否準備效法郭晉安、馬德鐘等視帝離巢發展。

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陳山聰「人間蒸發」

而最讓網民驚訝的是，已兩年沒有新劇拍攝的視帝陳山聰，竟然完全從這次的重點推介藝員名單中消失，情況極不尋常，引發外界對其前景的擔憂。其實早前陳山聰已靠自己投資在馬來西亞拍電影，甚至進軍內地短劇市場，並被傳找好友佘詩曼「搲撈」，難怪也被網民推測將會離巢。

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