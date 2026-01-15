Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高海寧39歲生日獲猛人賀壽 壽星女盡顯TVB崇高地位？佘詩曼蔡卓妍送祝福

影視圈
更新時間：22:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-15 HKT

1月13號是高海寧的39歲生日，一向人緣甚佳的她，今年生日慶祝活動一個接一個，日前她在IG晒出多張慶祝照片及影片，當中除了有視后之外，就連TVB高層都現身為她慶祝。

高海寧台前幕後齊慶祝

照片中見到正忙於拍攝TVB新劇《璀璨之城》的高海寧，與大班台前幕後一同慶祝，當中有張智霖、吳卓羲、姜大偉等同劇演員之外，還見到無綫高層曾勵珍亦有現身，並坐在壽星女高海寧身旁，盡顯地位。剛到場的楊證樺，與眾人齊齊唱生日歌助興，氹得壽星女十分開心。

相關閱讀：高海寧TVB咪神魅力急降？周街索吻慘遭連環拒絕 幸得兩藝人「同情」畀面獻狼吻

高海寧：愛你們

此外，還有視后胡定欣孖好友與高海寧食飯慶生。而早前亦有粉絲特別到珠海的拍攝場地探班，兼送上蛋糕與偶像一起吹蠟燭慶祝。可見人緣甚佳的高海寧，除了收到不少精美花束和生日蛋糕外，還有各式各樣的生日禮物，令壽星女十分感動，她在IG發文分享喜悅，並寫道：「愛你們」。引來四屆視后佘詩曼、姚子羚、蔡潔、朱千雪、洪永城、岑麗香、蔡卓妍等星級好友留言送上祝福。

相關閱讀：TVB一線花旦旅行有艷遇？畀仔圍畫面流出極受猛男歡迎 曾戀才子甩拖後Dry足5年

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
2小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
2小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
2小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
11小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
1小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
6小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
6小時前
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
10小時前
宏福苑大火︱遇難者增至168人 鄧炳強：是最終數字不再更新 尊重家屬意願暫不公布名單
宏福苑大火︱遇難者增至168人 鄧炳強：是最終數字不再更新 尊重家屬意願暫不公布名單
社會
5小時前
前港姐季軍胡家惠火速搭上「霸氣總裁」 離婚不足兩月與新歡高調放閃：謝謝你20年來的守護
前港姐季軍胡家惠火速搭上「霸氣總裁」 離婚不足兩月與新歡高調放閃：謝謝你20年來的守護
影視圈
6小時前