高海寧39歲生日獲猛人賀壽 壽星女盡顯TVB崇高地位？佘詩曼蔡卓妍送祝福

1月13號是高海寧的39歲生日，一向人緣甚佳的她，今年生日慶祝活動一個接一個，日前她在IG晒出多張慶祝照片及影片，當中除了有視后之外，就連TVB高層都現身為她慶祝。

高海寧台前幕後齊慶祝

照片中見到正忙於拍攝TVB新劇《璀璨之城》的高海寧，與大班台前幕後一同慶祝，當中有張智霖、吳卓羲、姜大偉等同劇演員之外，還見到無綫高層曾勵珍亦有現身，並坐在壽星女高海寧身旁，盡顯地位。剛到場的楊證樺，與眾人齊齊唱生日歌助興，氹得壽星女十分開心。

高海寧：愛你們

此外，還有視后胡定欣孖好友與高海寧食飯慶生。而早前亦有粉絲特別到珠海的拍攝場地探班，兼送上蛋糕與偶像一起吹蠟燭慶祝。可見人緣甚佳的高海寧，除了收到不少精美花束和生日蛋糕外，還有各式各樣的生日禮物，令壽星女十分感動，她在IG發文分享喜悅，並寫道：「愛你們」。引來四屆視后佘詩曼、姚子羚、蔡潔、朱千雪、洪永城、岑麗香、蔡卓妍等星級好友留言送上祝福。

