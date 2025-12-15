高海寧TVB咪神魅力急降？周街索吻慘遭連環拒絕 幸得兩藝人「同情」畀面獻狼吻

TVB台慶劇《新聞女王2》今晚（15日）將於翡翠台連播兩小時大結局。一眾劇組人員於戲裹戲外的關係都非常好，演員間亦默契十足，感情增進不少。在劇中飾演「Cathy許詩晴」的高海寧（高Ling）， 今日（15日） 在IG分享了一條「收工」四圍向台前期幕後人員索吻的影片，向來電力十足的高海寧，竟然慘遭異性拒絕「食檸檬」！

高海寧給你一個暗示

高海寧亦發文表示：「一眨眼！女王2已經播到尾聲，回想起拍攝時的一幕幕，仍深深烙印在腦海中。Cathy last day當天拍的離別一刻，給你一個暗示，你會俾咩反應？下套見之前，今晚見咗先～#新聞女王2 #許詩晴 #親到模糊」在影片中見到高海寧走到每個人身邊，再用手指篤一篤自己的臉頰，看看對方有甚麼反應，而高海寧的第一個對象就是「Man姐」佘詩曼，當佘詩曼見到高海寧篤一篤臉頰，即二話不說肉緊地吻向她的臉上，而李施嬅的反應就是嘟一嘟嘴扮鬼臉，之後影頭去到王敏奕時，王敏奕即作狀「飛禽大咬」撲向高海寧面前狼吻，十分搞笑！

高海寧被讚心地好

當輪到該劇監製鍾澍佳時，鍾澍佳cool爆地望一望鏡頭，並直接向她說：「NO！」高海寧即扁晒嘴；跟着兩位幕後男工作人員，也只是向鏡頭扮鬼臉，而最後出場的夏文汐亦有向她獻吻，兼大讚高海寧心地好：「又靚、又好戲、心地又好，同佢一齊開工真係好開心！」索吻完畢的高海寧，在片尾拋下一句：「下套見~」然後就閃走了。

