高海寧震撼彈！無預警公開婚紗照震撼全網 「新郎成謎」一句話洩漏心聲

TVB花旦高海寧近期因為台慶劇《新聞女王2》「Cathy許詩晴」一角再度人氣大增，其中飾演為求上位而不擇手段女主播「Cathy」的高海寧（高Ling）， 總監製鍾澍佳在記者會上宣布將開拍「許詩晴」外傳傳，高海寧激動表示：「真係冇諗過會夢想成真！」高海寧在戲中與老公「王偉」的關係撲朔迷離，高海寧選擇專心工作而不談情。

高海寧在無預警下突貼婚照

在現實生活中，高海寧同樣專心工作而不談情，自從早年與「音樂才子」鄧志偉分手後，至今依然單身，多年來鮮有戀情傳出，搞到大家都為她而着急，希望她早日脫單。昨日（25日）高海寧在無預警下突貼婚照，令不少人大為驚訝！

相關閱讀：TVB一線花旦攬仔享「艷福」？甜攬外籍小鮮肉流露愛意 網民留言祝福催生B

高海寧「婚照」在網絡界相當震撼

高海寧昨日無預警下在IG突貼多張婚照並說：「連婚紗照都可以是單人的，還有甚麼是一個人不能完成的？#新聞女王2 #許詩晴」原來高海寧只不過為「許詩晴」的感情生活作出呼應，但她的「婚照」在網絡界相當震撼，江嘉敏忍不住留言：「我差啲打恭喜！」糖妹亦有留言稱：「嚇親」，高海寧立即回覆慰問：「haha～ 真既實話你知。」糖妹笑說：「天涯海角我都去。」甚至有人說：「呢單新聞咁爆，要搵MAN姐報。」、「王偉你可以不用回來了。」、「我發現女人最靚嘅時刻，就係穿上婚紗嗰一刻。」、「最靚嘅新娘。」

高海寧自認「超級難追」亦不易喜歡一個人

高海寧與鄧智偉在2020年分手後，曾表示自己「超級難追」亦很難喜歡上一個人，所以感情至今仍未有着落。高海寧早前看完一套愛情電影後，有感而發地留言：「細個經常聽人說：『只要兩個人足夠相愛，就可以一起對抗全世界』，現在很多人會嘗試說服我：『婚姻本質是一場價值交換，是情緒價值和物質價值的等價交換』，究竟是世界變了？還是人心變了？」 高海寧認為感情的基石是安全感：「那個看過彼此最worst那一面依然選擇留低、你願意在他面前展露最脆弱一面、在你最無助的時候第一個想打給他的人，請好好珍惜！他是安全感的泉源！有他在，你會安心，而這份信任，無人可以取代」。

相關閱讀：TVB「未來視后」驚爆患病需中西合璧治療 穿酒店拖鞋遊街面壁行為怪異 曾自揭患驚恐症