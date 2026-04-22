陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓

由一班前ATV藝員組成的「A記同學會」，多年來感情深厚，成員們不時舉辦聚會。近日，江美儀、陳煒、張文慈等女星，分別在社交平台分享了同學會的最新聚會照片，場面星光熠熠，氣氛溫馨熱鬧。而今次聚會，正是由一名前亞視女星、現TVB富婆出錢出力促成。

前ATV藝人30年情誼不變

從照片中可見，出席者眾多，包括陳煒、江美儀、張文慈、陳啟泰、袁文傑夫婦、蔡國威、劉錫賢、袁潔儀、秦啟維、梁碧芝，而資深演員黃文慧更是當晚的主角之一，這次飯局由張文慈出錢出力促成，陳煒亦特意發文感謝她的用心安排，並寫道：「好開心嘅聚會，多謝張文慈又出錢又出力約今晚嘅飯局，實在好有心！」。張文慈早前決然回港，原來是為了照顧年邁喪偶的父親。為了讓爸爸住得更好，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤。據土地註冊處資料，啟德跑道區新盤「維港．灣畔」實用面積431平方呎的1A座低層D室，屬兩房間隔，折合實用呎價22,329元，於上月以962.4萬元售出，買家登記姓名是CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人。在樓市焦點地段作出如此大額投資，原來是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，的確十分孝順。

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江美儀分享三美合照零歲月痕跡

當晚的另一大亮點，莫過於江美儀貼出的一張與陳煒、張文慈的「三美」合照。三位女星保養得宜，歲月彷彿沒有在她們臉上留下痕跡，依然明艷照人。江美儀更在帖文中與粉絲互動，寫道：「你哋睇得出相入面嗰三位，今年已經係入行第三十年呢！？」這份橫跨三十年的友誼與不老容顏，見證了她們從亞視時期一同奮鬥至今的深厚情誼。

眾星預祝黃文慧75歲生日

是次聚會除了讓一眾舊同事敘舊，另一個重要環節，是為即將迎來75歲生日的黃文慧預祝生日。陳煒亦在帖文中送上祝福：「預祝鬼馬調皮嘅Bonnie姐（黃文慧）生日快樂，身體健康！」照片中，黃文慧精神矍鑠，笑容滿面地捧著一盤寓意長壽健康的壽桃，身邊圍繞著一眾後輩，畫面充滿溫情。

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「A記同學會」昔日聚會相：