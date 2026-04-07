正義女神丨陳煒30年前亞姐冠軍舊照曝光 網民驚訝越活越年輕 本尊現身13字回應

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀主演的TVB和優酷聯合呈獻的劇集《正義女神》，在中港兩地掀起了煲劇熱潮。除了佘詩曼演技精湛外，跟她打對台的陳煒，飾演資深大律師「高淑樺」，是一個強勢母親兼法庭不敗的長勝將軍，角色也深受網民喜愛。近日有網民將陳煒在1996年選亞姐的舊照，跟她現時的照片作對比，網民紛紛驚訝她越活越年輕，連本尊陳煒也忍不住回應：「呢個笑容比30年前真係有啲似」，引起網民熱烈討論。

陳煒感恩自己笑容30年不變

近日有網民製作了一張對比圖，將陳煒1996年榮獲亞洲小姐冠軍時的樣貌，與一張她近年的照片並列，引發網上熱議，令人驚訝的是，歲月似乎沒有在陳煒身上留下痕跡，反而讓她增添了幾分成熟優雅的韻味，不少網民驚呼她「比30年前更靚」。陳煒本人亦在社交平台大方分享，並寫道：「多謝網友cap圖，呢個笑容同30年前真係有啲似」。圖片中，1996年的她青春可人，而2026年的她則散發著自信從容的魅力。同為一線女星的宣萱也忍不住現身留言，以英文寫下：「I like the 2026 Alice」，並附上一個心心眼的表情符號。

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網民稱陳煒參加1996年港姐能改寫賽果

陳煒的這張對比圖，更附帶一個「冷知識」，原來當年陳煒一心想參加港姐競選，卻因錯過報名日期，才轉而參選亞姐，最終一舉奪冠。這個有趣的往事也讓不少人津津樂道，更有網民大膽假設，如果陳煒當年順利參加1996年的香港小姐競選，絕對有實力與當年的冠軍李珊珊一較高下，甚至可能改寫賽果。

陳煒被洗版讚越活越年輕

陳煒的帖子一出，不少網民紛紛表示「真心keep得超好」、「靚過30年前，好勁呀！」、「2026靚過1996，食咗返老還童丹」，更有人稱讚她是「最靚嘅亞姐」。其中一位網民的留言充滿深度：「30年前嘅笑容可以俾人記住，仲要cap低，代表你喺某啲人心裡面一路都冇變過，可以畀人有呢種感覺，好難得。」可見陳煒在觀眾心中，不僅是外貌凍齡，其親切形象也從未改變。

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