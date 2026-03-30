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陳山聰內地餐廳被誤認另一視帝 本尊高EQ四字回應化解尷尬 轉戰場拍短劇吸金

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-30 HKT

49歲的視帝陳山聰，近日在內地佛山一家平民烤肉店拍攝飲食節目，引來眾多食客圍觀，場面熱鬧。然而有網民在分享偶遇經歷時，卻將他誤認成另一位TVB男星馬國明，並在帖文中標註了「#馬國明」。面對這次美麗的誤會，陳山聰本人其後親自現身評論區，巧妙地以一句「馬上發財」作出回應，化解尷尬，被網民大讚EQ爆燈。

陳山聰拍探店片被認錯馬國明

近年陳山聰北上發展，除了拍劇、商演活動，他亦成功轉型為飲食KOL，不時在社交平台上分享探店心得，形象十分貼地。近日他在內地一間烤肉店被野生捕獲，他跟多位粉絲合照，甚為親民。其後有網民將當日偶遇明星的經歷，分享到小紅書，只是原來該名網民誤會了陳山聰是馬國明，之後其他網民湧入糾正外，陳山聰亦有現身，除了以「馬上發財」回應外，又跟其他網民互動。

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陳山聰進軍短劇市場

陳山聰除了作為飲食KOL的親民形象，在演藝事業上同樣沒有鬆懈。近年他進軍短劇市場，跟丁子朗合作了短劇《青霧》，故事講述陳山聰是一位隱藏在酒館的修仙高人，要消滅生存千年的「域外天魔」，而丁子朗則被利用來對付陳山聰，幾經波折，最後二人卻又化敵為友，劇情雖然十分狗血，卻為他打開了短劇市場，長拍長有。

陳山聰贏視帝後北上掘金

陳山聰演繹過無數深入民心的角色，包括有《超能使者》、《隱形戰隊》及叫好叫座的《新聞女王》。他最終在2022年憑藉神劇《金宵大廈2》中的破格演出，以大熱姿態在《萬千星輝頒獎典禮》中，首度奪得「最佳男主角」殊榮，現時致力北上吸金，錢途無限。

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陳山聰餅印囝囝　

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