陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍

現年49歲視帝陳山聰，近年被封為圈中絕種好男人，但近日一段夜場激吻混血美女的影片瘋傳，卻令不少人跌破眼鏡，片中的陳山聰憑住強勁腰力，面對美女熊抱式索吻，仍然穩如泰山，其實該片段只是馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》的拍攝花絮，但網民不止對陳山聰臂力腰力嘖嘖稱奇，對混血美女的背景更加好奇，原來她是2023年「馬來西亞半島國際小姐」季軍羅思霓，今次更是她的螢幕初吻。

陳山聰跟混血美女激吻片瘋傳

片中陳山聰跟穿著民族服飾的混血美女拍攝一場接吻戲，女方主動勾住陳山聰頸部，隨即起跳熊抱對方，之後激情擁吻。片中的重點，是陳山聰以強勁臂力，將混血美女抱起，而且半步也未有移動，展現出厲害的腰力，核心肌群明顯平日也有刻苦操練，雖然接吻過程只有短短5秒，但陳山聰卻能一口氣完成，導演更大嗌「Good Take」，顯得陳山聰相當專業。

相關閱讀：《媽媽又要嫁》大馬首映口碑好 陳山聰 梁烈唯密謀開拍第二部 林盛斌承諾票房報捷會着兔女郎裝

羅思霓自爆獻出螢幕初吻

網民最大焦點，當然是片中跟陳山總接吻的女演員，樣子甜美，身材修長的混血美女，其實是2023年「馬來西亞半島國際小姐」季軍羅思霓，她拍攝接吻戲份，表現得十分靦腆，原來這是她的螢幕初吻，她接受訪問時表示：「坦白說開拍前真的蠻緊張的，加上對手是我從小在電視上看到大的陳山聰前輩，既興奮又有點壓力。」

羅思霓擁有三國血統

羅思霓現年30歲，有著華人、娘惹及印度三地血統，她於2023年參加「馬來西亞半島國際小姐」獲得季軍及「最上鏡小姐」，平時是從事模特兒工作。今次並非她首次幕前演出，她曾參與馬來西亞戀愛實境秀《Play Safe Play Me》，憑著清純面孔及惹火身材，早已俘虜不少粉絲，而在電影《媽媽又要嫁》卻遇上了兒時偶像，成為了陳山聰的小粉絲。

相關閱讀：TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲 郵輪登台走入粉絲群一度混亂 超低胸美女埋身來者不拒