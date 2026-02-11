《媽媽又要嫁》大馬首映口碑好 陳山聰 梁烈唯密謀開拍第二部 林盛斌承諾票房報捷會着兔女郎裝

由陳山聰、梁烈唯、林盛斌（Bob）首次合份投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，將於大年初一在當地正式上映，為了在開映前力谷宣傳，3人特地提早到當地造勢，力求票房大賣。

陳山聰負責打鼓

前晚在吉隆坡舉行首映，戲院外一早塞爆過千人、十分墟冚，3人以中式賀年服登場，連同戲中女主角伍詠薇、馬來西亞男演員馮瑋佺提早向觀眾拜年。現場安排一條大龍及三隻醒獅贈興，山聰更負責打鼓，炒熱了全場氣氛，他說：「我搵咗馬來西亞師兄弟幫忙，本來我諗住親自上陣舞獅，但驚搞到全身大汗唔係幾好，所以就負責打鼓，正所謂鼓聲一響震天下、黃金萬兩，攞個好意頭，希望套戲都可以響遍全馬來西亞！」

陳山聰、梁烈唯、林盛斌放下心頭大石

首映禮在戲院中安排了13間放映廳，全部座無虛席，3人跑足13間放映廳謝票，最後就同觀眾一齊睇戲，看看觀眾反應，期間聽到大家笑聲不絕反應好好，令3人都好感動，放下心頭大石，Bob更聲稱感動到流咗滴眼淚。今次宣傳之旅加首映禮獲得好評，對他們來說像打了一枝強心針，問到會否令對票房加強信心，封了蝕本門？山聰說︰「我哋唔敢講，當然對我身為投資者或者對其他大嘅投資者嚟講係一個好好嘅事，但係我覺得最緊要係口碑，我地每一晚各自喺酒店房度覆message覆到凌晨4、5點，全部都好正面，我哋都好感恩，都希望套戲之後有機會可以喺香港上映。」唯唯亦被馬來西亞觀眾的熱情感動︰「最感恩係聽返在場所有工作人員講個幾鐘頭內大家笑到好開心，由頭笑到尾，而幾個感動位，好多觀眾情緒都被牽動，唔少人都喊咗出嚟，而完場之後，好多人走嚟同我講，話好鍾意呢套戲，會喺過年嘅時候同屋企人或者朋友再去睇多一次，真係好多謝咁多位大馬嘅觀眾！」

Bob票房報捷會穿兔女郎裝

山聰又大爆拍攝趣事：「有場戲為藝術犧牲㗎，其實嗰場戲都唔知要點收科，惟有咬Bob個屁股啦，但就算真係拉低佢條褲，相信佢都唔會介意嘅！」Bob即扮嬲回應：「突然除我條褲同咬我屁股，都好變態！其實如果觀眾睇咗會笑，要我做乜都冇所謂啦！」Bob更許下承諾，若票房報捷會穿戲中的兔女郎裝，在當地商場跑一圈謝票。至於今次未開賣已先贏口碑，原來三人已立即考慮開拍第二部，並且已着手準備，希望能為電影圈盡一份綿力，吸引更多投資者開拍電影，令更多人有工開，也令電影圈可以再發光發亮。