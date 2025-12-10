TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒

現年49歲的TVB視帝陳山聰，近年雖然在TVB的劇集產量似有減少，但人氣絲毫不減，工作依然接個不停。今年曾到馬來西亞拍攝賀歲片的他，近日再到檳城，在一艘郵輪上登台獻唱，盡顯萬人迷魅力，這位視帝勁親民一度令熱情粉絲瘋狂，於現場出現混亂，更吸引打扮超性感的粉絲埋身。

陳山聰郵輪登台狀態一流

有現場粉絲將現場盛況放上小紅書，見陳山聰當晚狀態大勇，容光煥發。他以一身精心搭配的「潮Look」登場，黑色天鵝絨外套配上豹紋拼接袖，內搭一件搶眼的桃紅色潑墨圖案長版白恤衫，造型時尚有型，完全不像即將「入五」之齡。他在台上深情獻唱Beyond的經典金曲《喜歡你》，更走到台下與粉絲作零距離接觸。

陳山聰走入粉絲群惹混亂？

陳山聰一走進觀眾席，立即引來全場粉絲瘋狂尖叫，場面「群情洶涌」。粉絲們蜂擁而上，爭相與視帝握手及合照，一度造成混亂。面對熱情的粉絲，陳山聰表現得極為親民，無論對方是資深的大媽粉絲，抑或是年輕貌美的妙齡女郎，他都來者不拒，一一滿足她們的合照要求，全程笑容滿面。期間，更有一位穿着性感的女士成功「埋身」，近距離捕捉偶像的風采，可見視帝的魅力確實沒法擋！

陳山聰曾傳婚變

陳山聰於今年初，曾被指婚姻出問題，久未晒出夫妻照外婚戒又「失蹤」，而且經常獨自湊仔，陳山聰當時對傳聞一笑置之。陳山聰之後更被拍到在吉隆坡享受夜生活，到當地著名夜店狂歡，因而傳出背妻夜蒲。

陳山聰解釋為何不戴婚戒

陳山聰之後曾解釋為何不戴婚戒：「呢個好耐嘅事，冇戴戒指好耐啦！因為陳太已經講咗……嗱，真心，點戴戒指啫？如果我拍緊戲嘅時候點戴？呢個係……我覺得唔需要再答囉。」陳山聰曾透露老婆Apple不戴婚戒的原因，是因為對方發胖。

