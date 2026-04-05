陳豪罕談獲TVB以3000萬天價包薪傳言 自爆爛蒲歲月：好厭倦 拍劇曾被高層當眾喝斥

視帝陳豪（Moses）近日接受TVB官方YouTube頻道節目《電視城內》訪問，罕有地深入分享他出道逾20年的心路歷程。在節目中，他不僅笑著回應外界盛傳的3000萬天價包薪傳聞，更自爆初入行時的辛酸史，憶述當年拍攝古裝劇《洛神》時，曾因一句對白NG高達40次，更因此激怒金牌監製梅小青。

陳豪聞天價包薪笑而不答

訪問一開始，工作人員便單刀直入，詢問陳豪是否真的獲TVB以3000萬包薪。對此，陳豪聽後僅報以招牌的燦爛笑容，並幽默地回應：「我係唔會話俾你聽嘅！」巧妙地避開了問題，為他的合約金額留下懸念。

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陳豪拍《洛神》NG 40次激嬲梅小青

回憶起演藝生涯的起步階段，陳豪坦言充滿挑戰。他憶述拍攝首部古裝劇《洛神》時，因不熟悉古文對白，吃盡了苦頭。「我差不多每一句對白，都NG起碼30到40次。」他更自爆當時與同劇的蔡少芬在片場打鬧，結果被監製梅小青當場喝斥：「你仲玩？你同我念好啲對白！」雖然當時被罵，但陳豪表示這次經歷讓他深刻反省，也因此開啟了他對喜劇表演的觸覺。

陳豪厭倦夜生活決心建立事業

陳豪在訪問中坦承，自己曾有過一段愛玩的歲月，但有一天突然頓悟，「我已經好厭倦過往嘅生活，我想為自己嘅人生做啲嘢出嚟。」自此，他戒絕夜生活，將所有精力投入到事業和個人成長中，慢慢建立起今天的成就。

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陳豪靠「老土肉酸」招數維繫婚姻

如今已是三孩之父的陳豪，談及與太太陳茵媺的婚姻生活時，臉上洋溢著幸福。他強調維繫夫妻關係的重要性，認為即使生活忙碌，也必須刻意製造二人世界的浪漫時刻，「就算覺得好難好尷尬，都要做。」他列舉了如預訂酒店、二人旅行、拖手、親吻和說「I love you」等可能看似老土肉酸，但他認為是必不可少的愛情保鮮法。他更指，爭吵永遠是傷害感情的，所以夫妻間很少吵架。

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