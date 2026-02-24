佘詩曼年花200萬為母保健康 《東周刊》獨家爆視后聽高人指點 租半山豪宅與陳豪做鄰居

現年50歲的四屆視后佘詩曼，憑TVB劇集《新聞女王》在中港兩地人氣再急升，吸金能力依然強勁。有傳佘詩曼身家已超過兩億港元，積極投資「磚頭」。在事業上是霸氣女王，在家庭中，佘詩曼則是百分百的孝順女。最新一期《東周刊》獨家直擊她工作後到燒臘店買燒味加餸，更致電詢問媽媽，簡單的舉動卻滿載孝心。

佘詩曼物業總值過億元

佘詩曼曾被指在港九新界已持有至少五個物業，總市值超過一億元。她早前受訪分享投資心得：「我是買來投資放租⋯⋯我覺得錢比較易貶值，始終香港地少人多，物業升幅較放錢去銀行好，我當儲錢。」這種穩健的理財策略，讓她的財富不斷增值，成為演藝圈中名副其實的「鑽石級盛女」。

佘詩曼年幼喪父侍母至孝

佘詩曼5歲時父親因車禍去世，母親母兼父職將三兄妹撫養成人，一家人感情極為深厚。為了報答母親的養育之恩，佘詩曼在經濟獨立後，不僅於2015年斥資三千五百萬購入西貢相連獨立屋，並將其中一棟贈予母親安享晚年。然而，近年佘媽媽不幸患上惡疾，健康狀況令人擔憂。前年，佘媽媽更因接受高強度治療而導致脫髮，讓佘詩曼心痛不已。為了讓母親恢復健康，她不僅陪伴母親奔波於各大西醫診所，更四處尋覓中醫良方。

佘詩曼年花200萬租豪宅助母抗病

除此之外，據其密友透露，侍母至孝的佘詩曼在一位玄學高人的指點下，毅然決定搬家。她不惜每年豪擲近200萬港元的租金，由自己位於西貢的獨立屋，搬到中半山一個風水極佳的老牌複式豪宅，與陳豪及Tyson Yoshi（程浚彥）等圈中人做鄰居。據高人所言，此處的風水不僅有助於母親對抗病魔，更能催旺佘詩曼自身的運勢。這座豪宅月租高達16萬6千元，但為了母親的健康，佘詩曼認為一切都值得。令人欣慰的是，搬入新居後，佘媽媽的身體狀況有了明顯好轉，精神及面色俱佳，而佘詩曼的事業也確實是風生水起，一切順遂。

佘詩曼珍惜當下共享天倫

佘詩曼與母親的深厚感情，源於早年相依為命的經歷。20年前，當時仍定居夏威夷的佘媽媽曾因肺部急病，手術期間心跳一度停頓20秒，幸好最終安然無恙。經歷過母親兩度從鬼門關走出的險境，加上近年身邊親友的離世，讓佘詩曼更深刻體會到人生的無常與家人的重要性，儘管工作極為忙碌，她仍無時無刻心繫母親。

日前，她在中環完成工作後，《東周刊》獨家直擊她途經一家著名的燒臘店，便立即致電母親詢問口味，並貼心地外賣一份燒味回家加餸，簡單的舉動卻滿載孝心。在農曆新年前夕，她完成廣州的大型超市廣告拍攝後便正式「收爐」，隨即帶著母親飛往曼谷度假，享受二人世界。有民眾在當地的美食廣場捕捉到母女二人大快朵頤的溫馨畫面，佘媽媽氣色紅潤，精神飽滿，臉上掛著招牌笑容，溫馨的場景羨煞旁人。對佘詩曼而言，母親的健康與快樂，就是她最大的新年願望與奮鬥的動力。

