佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？

50歲的四屆TVB視后佘詩曼（阿佘），向來是圈中出名的孝順女，早前她被目擊與媽媽同遊泰國，兩人更親民地現身商場的美食廣場，享受平民化的美食。近日佘詩曼在IG上載了更多旅行照片，分享與家人共度的快樂時光。原來除了佘媽媽外，一直極少現身的弟弟亦有同行，其最新狀態更成為網民焦點，與過往相比簡直判若兩人。

佘詩曼弟弟髮量激增

在阿佘分享的最新家庭照中，她與弟弟親密合照，弟弟戴上型格太陽眼鏡，身形顯得魁梧，展露自信笑容。對比2022年時他與姐姐的合照，當時他頭髮明顯比較稀疏，甚至有「地中海」的跡象。然而，在最新的照片中，他彷彿「終極回春」，髮量驚人地增多，整個人的氣場截然不同，變得更有型有款。

佘詩曼和家人旅行極開心

佘詩曼在帖文中分享旅行的喜悅：「放假喇！好正～晚晚傾偈傾到半夜三更先瞓，第二日瞓到自然醒，瞓醒眼腫腫都唔怕，即刻去食好西…最鍾意望住嗰個自己聲稱《揀水果最叻，佢認第二冇人夠膽認第一嘅人》shopping…#快樂就是這麼簡單」。字裡行間充滿了對家庭樂的享受。

佘詩曼年幼喪父

佘詩曼與家人的感情極為深厚，這源於她們共同經歷過的艱難歲月。在阿佘僅5歲時，她的父親因交通意外不幸離世，留下佘媽媽獨力撫養她、哥哥以及當時尚未出生的遺腹子弟弟。面對家庭巨變，佘媽媽身兼父職，含辛茹苦地將三兄妹養育成人。佘詩曼曾表示，媽媽從無怨言，是她心目中的英雄，也教會了她獨立與堅強。

佘詩曼哥哥被誤認「新歡」

雖然弟弟近年才因外貌變化引起關注，但佘詩曼的哥哥則早已因其出眾外型而「成名」。2022年時，哥哥因陪伴佘詩曼及媽媽覆診而被傳媒拍到，高大有型有他一度被外界誤認為是佘詩曼的「新歡男友」。事後佘詩曼在社交媒體澄清，並風趣地稱哥哥為「我的型男舊歡」，可見兄妹情深。相比起弟弟，哥哥的外貌更具明星相，頭髮濃密，與妹妹一樣擁有一雙大眼睛。

佘詩曼將遺產留給三大摯愛

作為影視圈的「小富婆」，佘詩曼估計身家已超過2億港元。經歷過親友生離死別後，她更感生命無常，因此早已立下遺囑，計劃將大部分財產留給生命中最重要的三個人——媽媽、哥哥和弟弟，確保他們未來生活無憂，足見家人在她心中的非凡地位。

