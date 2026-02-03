Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘詩曼認情人節有人約 想識鄺玲玲進軍泰國市場 接受外貌轉變盡量保持狀態：keep唔到都冇辦法

影視圈
更新時間：16:15 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:15 2026-02-03 HKT

佘詩曼與吳千語今日（3日）到尖沙咀出席化妝品牌活動，阿佘提到新年最期待放假，與家人一起好好過年，也希望馬年可以遇到喜歡的角色和好劇本及拍多點好的作品給大家，而吳千語指今年多新嘗試，希望2026年好似一隻奔跑的馬般全速前進，同埋好似馬咁自由自在，熱烈追求自己想做的事情。

佘詩曼馬年最後一次露面

對於連續兩日出席活動搵錢，阿佘表示今年好開心，自己和媽媽也身體健康，又有工作，希望明年也一樣開心，她指會在7號拍廣告，之後就收爐，所以今次也是最後馬年前最後一次跟大家見面。笑指她收爐前也是拍廣告搵錢，問到今年是否已賺了8位數？阿佘說：「我冇計到，但我覺得可以做到自己鍾意做嘅嘢，係一件好幸福嘅事，《新聞女王》又播咗，而家希望《正義女神Themis》可以今年上。」

提到今年情人節，阿佘即表示「梗係有人約」，更指約了幾個人，有圈內也有圈外人，又笑言「日日都係情人節，日日都咁sweet！」不過後來她解釋只是約了幾個女仔，但由於不是自己搞，所以未知是否有男人，笑問她是否去Speed Dating? 她即狂笑表示「唔係」，又指當日大家是相約在自己家中，不過相信她們也不會帶自己不認識的異性來。

阿佘想了解鄺玲玲

提到阿佘的粉絲鄺玲玲早前來港時，再一次表示想約她，阿佘指對方fans Club也有找她，可惜時間上不合：「不過總有機會，佢應該成日都會嚟，（你約佢咪嚟！）係咪真㗎 ？我都想了解佢係一個點嘅人，喺Media見到知道好Nice，都好鍾意笑同開朗，但未試過傾偈，如果有機會嘅話都幾好。」問到是否想跟她合作？阿佘表示好，提到她可藉此進軍泰國，她即曬泰文講「你好」。

佘詩曼指宣萱離開TVB是對方的選擇

對於有網民將她不同年代的照片放在一起，指她這麼多年也沒有變過，阿佘即指沒可能沒變，但也要多謝大家的讚賞：「盡量保持，做到就做，成日都希望保持狀態，但有時都好攰。（會唔會因為咁有壓力？）冇壓力，焦慮都冇用，呢個係現實，所以話盡量keep，keep唔到都冇辦法，由佢自然地轉變，都要接受自己轉變，冇可能一出世到而家都係咁嘅樣，我覺得唔同年紀有唔同魅力，所以做到自己鍾意嘅嘢或者達到自己嘅夢想，一路都有目標，我覺得咁嘅人生係好精彩。」至於是否會接受整容？阿佘指接受，但自己是否敢做就不知道。

另外，宣萱最近接受陳志雲訪問時表示當年離開TVB是因拒絕擦鞋文化，阿佘指這是對方的選擇：「我當年忙住拍劇，唔得閒做咁多嘢，當時真係好忙，一年363日都拍緊戲，都冇咁多時間去干涉其他嘢，我成日都覺得做好自己咪得囉。」

