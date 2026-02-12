Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-12 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-12 HKT

50歲四屆視后佘詩曼早前現身活動時，曾透露計畫陪媽媽去旅行，但要與朋友夾時間，希望人多玩得更開心。孝順女佘詩曼果然坐言起行，近日被網民在泰國捕獲，卻因為一原因令人質疑是否佘詩曼本人。

佘詩曼打扮低調

佘詩曼日前被網民在泰國曼谷巧遇，當時一身休閒打扮素顏的佘詩曼，現身商場的美食廣場，而且坐在長枱，看起來因人流密集，佘詩曼四圍望之餘，坐到一女子旁邊，看起來似搭枱。發現佘詩曼的網民上載影片留言：「佘詩曼？」

相關閱讀：佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵

由於佘詩曼身旁的女子並非佘媽，引起不少網民討論。有網民留言：「感覺不是本人啊」、「咋看出是她媽媽啊」。但有網民解說：「她怎麼老穿這件襯衫」、「白頭髮的這個阿姨好像是她媽媽」、「那個白頭髮的是佘太君吧」、「就是她本人，對面坐的她媽媽不是她還能是誰」、「孝順女帶媽咪去旅行啦」，還讚佘詩曼媽媽外表年輕，似30多歲。

佘詩曼曾陪母尋醫

佘詩曼的媽媽Lily幾年前傳出頑疾纏身，出名孝順的她，曾東奔西跑陪母親尋醫，有指佘媽媽因為病情接受治療後，導致頭髮脫落兼身體變弱。佘媽媽病癒後多度現身圈中人聚會，佘詩曼也不時抽空陪伴母親。

相關閱讀：佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭

