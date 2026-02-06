佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵

現年50歲、早前憑《新聞女王》再創事業高峰的四屆視后佘詩曼（阿佘），昨晚（5日）盛裝出席於內地舉行的「微博之夜」頒獎典禮，但在萬眾矚目的舞台上卻發生驚險意外，整個人失衡向前仆倒，情況一度非常狼狽。不少網民大讚佘詩曼仆倒後反應冷靜盡顯女王風範，亦有人指幸好佘詩曼「唔係頭落地」，不然或許會嚴重受傷。

佘詩曼仆倒駭人片段曝光

事發時，佘詩曼正準備上台領取「微博年度實力演員」獎項。從現場影片可見，她身穿一襲華麗的水晶鏡面刺繡黑色晚裝，在工作人員的引領下步上舞台。正當她走完階梯、踏上主舞台的瞬間，疑似因晚裝裙擺過長而不慎被絆倒。她頓時失去平衡，整個人朝前方仆倒在地，雙手看似撐地以作緩衝，驚險一幕讓現場人士大為緊張，身旁的工作人員立即上前將她扶起。

佘詩曼數秒內恢復儀態

儘管發生意外，佘詩曼的反應卻極為迅速和專業。在工作人員的攙扶下，她幾乎是立即站穩陣腳，隨手整理了一下儀容，臉上沒有露出一絲慌亂或痛苦的表情，反而保持著從容的微笑，隨即優雅地繼續走向舞台中央，整個過程不足數秒，彷彿意外從未發生。

佘詩曼處變不驚獲讚

她的專業表現引來網民熱議，不少人大讚她「身經百戰，處變不驚」、「即使遇到意外亦能迅即保持儀態，盡顯女王本色」。亦有網民為她捏一把汗，留言指「幸好今次不是頭先着地，不然可能會嚴重受傷」，慶幸她並無大礙。

佘詩曼獲頒實力演員獎

佘詩曼今次與葉童、李乃文和童瑤一同榮獲「微博年度實力演員」的殊榮。她在台上發表得獎感言時表示：「有實力不代表一切，愈有實力就愈要努力！我會繼續努力做好我每一個角色，回饋大家」，一番話盡顯其對演藝事業的熱誠與謙遜。

佘詩曼紅色低胸晚裝搶眼

事實上，阿佘當晚悉心打扮，先以一套艷麗的紅色低胸晚裝與葉童攜手踏上紅地氈，其後再換上這套黑色晚裝領獎。今日中午，她亦在社交網站上分享了昨晚兩套晚裝的美照，並留言寫下：「一個值得紀念的晚上，感謝！」，看來心情絲毫未受跌倒意外影響。