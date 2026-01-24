佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭

現年50歲的佘詩曼（阿佘）憑藉《新聞女王》「Man姐」一角再創事業高峰，第四度登上視后寶座，事業如日方中，但感情生活依然空白。近日她接受好姊妹梁靖琪（Toby）訪問，罕有地深入剖白對生兒育女的看法，言談間流露出對Toby美滿家庭的羨慕之情。同時，早前經歷親友離世的她，已提早立好遺囑，據悉會將豐厚身家，留給生命中最重要的3個人。

佘詩曼激動罕談生BB

在與梁靖琪的對話中，當被問到如果現在遇到理想對象，會否考慮生小朋友時，佘詩曼立即激動瞪大眼，一臉難以置信地反問：「依家？」她坦言，這個可能性已經非常低。阿佘詳細解釋了她的顧慮，首先是體力問題，她引用俗語「有仔趁嫩生」，認為自己未必再有足夠的精力去應付。其次，她認為要兼顧事業與家庭極其困難，需要將時間妥善分配給小朋友、丈夫，同時又要保留自己的私人時間，她感嘆道：「我經常都覺得事業女性要同時兼顧家庭是一件相當了不起的事，我認為我可能應付不來。」她更直言自己沒有「兼顧的能力」，只能專注於完成一件事。

相關閱讀：佘詩曼完美演繹高貴性感 閃鑽Deep V裙盡騷白滑胸前春光 為國際品牌代言豬籠入水

佘詩曼承認羨慕梁靖琪

儘管對生育有所保留，但佘詩曼其實也嚮往家庭的溫暖。Toby在節目中憶述，自己曾羨慕阿佘事業機遇處處，但阿佘當時卻對她說：「其實有時候我也羨慕你的，像有婚姻和美滿的家庭。」阿佘形容，看到Toby回家時，孩子們會立即跑上前抱著說「媽咪，我想你」，那種甜蜜的感覺無可取代。但她隨即又笑言，自己無法想像每天早上六點多便要起床送孩子上學的辛勞。這番對話正正反映了她對家庭生活的矛盾心態——既羨慕當中的幸福，又自知無法承受隨之而來的壓力。

佘詩曼已立遺囑身家留3摰愛？

這種對人生的深刻體悟，也讓佘詩曼提早規劃身後事。近年經歷過家人生病及乾爹許紹雄離世後，讓她更感生命無常，早已是圈中小富婆的她，身家估計起碼2億港元，她不希望辛苦賺來的積蓄付諸流水，因此已立好遺囑，計劃將大部分財產留給她生命中三位摯愛，媽媽和兩名兄弟。

佘詩曼對緣份不作強求

佘詩曼表示，若能回到20年前，或許會選擇結婚生子，但如今心態已然轉變，她看到身邊姊妹們為家庭的付出「遠比拍戲還累」，粉碎了她對婚姻的憧憬。現在的她，寧願當個自在的單身貴族，將更多時間留給母親，活在當下，對緣份不作強求。

相關閱讀：佘詩曼銅鑼灣貼地排隊買糖水 零架子盡展親民本色 打扮簡約原來行頭十足