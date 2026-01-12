佘詩曼銅鑼灣貼地排隊買糖水  零架子盡展親民本色  打扮簡約原來行頭十足

現年50歲、剛四度奪得視后的佘詩曼（Charmaine），在中港兩地人氣一時無倆，是圈中知名的富婆。然而貴為巨星的她，作風卻親民貼地，近日就有網民在銅鑼灣街頭捕獲其蹤影，大讚她私下狀態極佳，而且生活相當平易近人。

佘詩曼銅鑼灣排隊買糖水

有網民在社交平台分享，於銅鑼灣一間甜品店門外，偶遇佘詩曼正與朋友及契女排隊等候外賣。從圖片可見，佘詩曼完全沒有巨星架子，與其他食客一樣在店外耐心等候，盡顯其親民貼地的一面。該網民興奮表示：「再次來聰嫂甜品又偶遇佘詩曼，排隊打包帶走，本人也太美了！香港的明星出門一點架子也沒有。」目擊者更指，佘詩曼最後是「打車走的」，簡單的出行方式再次印證其隨和的個性。

佘詩曼狀態一流如少女

當日，佘詩曼以零遮掩的狀態示人，在路人鏡頭下，其五官依然精緻，臉部輪廓分明，皮膚白皙緊緻，散發著少女感，完全看不出已屆半百之齡，有網民更驚嘆她「本人看起來只有20多歲」。

佘詩曼簡約打扮展低調奢華

雖然佘詩曼的穿搭表面看來十分簡約，僅以一件格紋寬版襯衫搭配牛仔褲和波鞋，但實際上卻是低調的奢華。有眼尖的網民發現，她身上的Celine格紋襯衫價值逾34,000人民幣，腳上的Celine白色高底波鞋亦要價逾7,000人民幣，而手上拿著的Louis Vuitton手袋，價值更高達30,000人民幣，全身行頭總計近8萬港元，完美演繹了何謂「低調的富貴」。

