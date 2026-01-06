陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」

現年50歲佘詩曼，剛於TVB《萬千星輝頒獎典禮》中再奪視后，個人累積視后次數已經有4次，成為奪得該獎最多的女演員，成績斐然。近日75歲的陳百祥（叻哥）在內地出席苑瓊丹（苑仔）直播公司的開幕儀式時語出驚人，自稱四屆視后佘詩曼正是由提攜出來，更爆料稱自己是唯一知道阿佘親生父親是誰的人，瞬即成為全場焦點。

陳百祥：我提攜佘詩曼出嚟

現年50歲的佘詩曼早前在TVB頒獎禮上第四度封后，刷新紀錄，事業再創高峰。 正當全城熱話之際，75歲的陳百祥在佛山力撐好友苑瓊丹的新公司開幕禮時，竟向在場人士大爆與阿佘的淵源：「當年係我提攜佢出嚟，你哋知唔知？我喺意大利識佢媽媽，得我一個知邊個係佢老竇。」

陳百祥台上公然寸佘詩曼

陳百祥憶述，阿佘參選1997年香港小姐時，其母親曾致電給他。 叻哥當時半開玩笑地「亂噏」道：「我話包佢頭三名」，沒想到阿佘最終真的奪得季軍，一舉入行，叻哥的「預言」竟一語成讖。 其實陳百祥和佘詩曼的確是大有淵源，於2017年劇集《賭城群英會》中，陳百祥於宣傳時表示：「佘詩曼有戲就快啲拍喇，因為再唔拍，佘詩曼好快就要做馬國明個老母（要演小生馬國明的母親）」，佘詩曼立即企出來霸氣反擊：「我做....老母呀！」，十分搞笑。

陳百祥戲弄陳浩民

同場的陳浩民被問及與苑仔合作直播的經驗時，叻哥突然插話，舊事重提：「講番以前佘詩曼、以前啲女友。」嚇得陳浩民連忙出手掩着叻哥的嘴。 苑瓊丹見狀即時打圓場，轉話題叫叻哥評論好友曾志偉離開TVB一事。 對此，叻哥先是幽默地說：「我哋唔講矮過5呎嘅人！」隨後正經地表示，替曾志偉感到高興。

陳百祥指曾志偉功成身退

陳百祥形容志偉是「功成身退」，並稱讚對方做得很好：「你很難將一個已經低層的事業，慢慢拉上來，不過很辛苦的！我也覺得佢很辛苦，但現在功成身退，他自己覺得開心就好」。

