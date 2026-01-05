Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎

影視圈
更新時間：22:17 2026-01-05 HKT
發佈時間：22:17 2026-01-05 HKT

《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」以及「北美最喜愛女主角」皆由《新聞女王2》女主角佘詩曼囊括，除了再次成為三料視后，她亦成為TVB電視史上首位四屆視后，破了自己的紀錄。由於賽前外界一直視她與宣萱及李施嬅是大熱人選，但隨着憑《巨塔之后》提名的宣萱宣布不出席《萬千星輝頒獎典禮2025》，外界認為她勝算大減，令佘詩曼封視后的結果變得毫無懸念。雖然佘詩曼演技毋庸置疑，但卻有網民指佘詩曼憑同一個角色再封視后沒有新鮮感，認為應該「讓獎」給後輩，但亦有網民力撐佘詩曼實至名歸，反對前輩應「讓獎」或不出席頒獎禮當「讓賽」。

網民呼籲佘詩曼「讓獎」

不少網民在Threads分享，為多次提名、屢次與獎項擦肩而過的李施嬅感不值。有網民直言：「阿佘唔差，但畀李施嬅攞一次最佳女主角啦，佢陪跑好多年」，認為她多年來的努力與表現值得一次肯定。也有網民認為李施嬅在《新聞女王2》中的演出比佘詩曼更加突出，甚至指「最佳女主角」等獎項是網上投票產生，認為李施嬅等人輸在不夠粉絲，有網民反駁：「多人投佢都係實力。」強調觀眾緣的重要性。同時亦有網民質疑，宣萱近年多次入圍「最佳女主角」都缺席《萬千星輝頒獎典禮》成為屢次失獎的關鍵，不過也有網民提出之前黃子華缺席頒獎禮同樣獲封視帝，認為出席與否跟能否獲獎不算有直接關係。

相關閱讀：TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚

佘詩曼獲撐有實力

然而，亦有網民堅定地力撐佘詩曼實至名歸，並強烈反對所謂的「讓獎」文化。支持者認為，《萬千星輝頒獎典禮2025》的本質應是嘉許年度最出色的表現，而非出於同情或平衡考慮。有網民留言稱讚：「但係阿佘真係做得好喎」、「佢啲演技好喎，無可否認」、「其他人（演主角）拉唔拉到咁多廣告先」、「咁的確阿佘做女一先有人追晒兩輯，唔好過上一套都好過好多劇啦」，強調佘詩曼在《新聞女王2》中的氣場與表現力依然是壓倒性的。更有網民分析道：「雖然鍾意施嬅，但的確係阿佘優勝啲，咁反而係公平」，認為佘詩曼的勝利是合理的結果。

相關閱讀：一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后

