TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚

TVB頒獎典禮2025／萬千星輝頒獎典禮2025丨無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》，已於昨晚（1月4日）在澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行，為過去一年的電視界作出總結。當晚紅地氈上星光熠熠，藝人盛裝赴會，角逐各大獎項，當中競爭最激烈的「最佳男、女主角」（視帝、視后）得主為黃宗澤及佘詩曼，賽果成為全城焦點，而曾志偉宣布離任TVB總經理亦是另一大熱話。《星島頭條》整理出《萬千星輝頒獎典禮2025》現場花絮，除了捕捉台上的得獎喜悅，更獨家拍下大量明星在台下鮮為人知的漏網鏡頭。

TVB頒獎典禮2025丨陳豪似有潛台詞？

《萬千星輝頒獎典禮2025》開場率先頒發男、女新人獎，當宣布男新人獎得主有兩位、分別為馮皓揚及劉洋時，陳豪表情成網民焦點，他似乎都好驚訝，在台上與其他藝人對視時的表情被笑指似有「潛台詞」。

TVB頒獎典禮2025丨吳業坤喊到肢體扭曲

吳業坤勇奪《萬千星輝頒獎典禮2025》的「飛躍進步男藝員」獎，在台上已難掩激動情緒。當他領獎後步下舞台時，《星島頭條》捕捉到他喊到肢體扭曲。照片中，只見他激動得整個人彎下身，一手掩面，淚灑當場，身體因抽泣而扭曲，可見他得到此獎相當開心。這座獎項是對他多年來在演藝及歌唱事業上努力不懈的肯定，回到座位後，他依然淚流不止，獲同場藝人安慰。

萬千星輝頒獎典禮2025丨現場花絮逐格睇Part 1：

TVB頒獎典禮2025丨Bob林盛斌得獎眾星祝賀

Bob林盛斌《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳男主持」獎，他前往台上領獎前，台下群星反應熱烈，紛紛送上祝賀，足證其在圈中的好人緣。四屆視后佘詩曼表現興奮，除了熱情擁抱外，更化身攝影師，高舉手機為好友拍下珍貴的得獎時刻。此外，陳山聰、何廣沛等多位藝人亦上前恭賀，場面溫馨熱鬧。他在台上承諾會為近來失戀的陳庭欣找男朋友，陳庭欣忽然被點名似乎都有些尷尬，在台下笑到流眼淚。

TVB頒獎典禮2025丨Bob林盛斌整爛獎座

Bob林盛斌在《萬千星輝頒獎典禮2025》上喜獲「最佳男主持」獎，卻發生了爆笑小插曲。獲獎後不久，他的獎座竟意外「身首異處」，斷成了兩截。Bob林盛斌下台後的反應曝光，只見Bob林盛斌望著手中的爛獎座，表情既無奈又逗趣。事後他更發揮其搞笑本色，在後台拿著獎座擺出各種誇張表情拍照，將這個意外化為笑料，展現其樂天性格，為《萬千星輝頒獎典禮2025》增添了有趣的畫面。

TVB頒獎典禮2025丨GM與葉蒨文形成強烈對比

GM曾展望失落「飛躍進步男藝員」獎，反而女友葉蒨文得到「飛躍進步女藝員」獎，他在台上台下似乎都難掩失落，不過仍盡男友責任扶女友上上落落。而《星島頭條》就捕捉到，當葉蒨文與台下同事交流時，GM曾展望露出落寞樣，二人神情形成強烈對比。

萬千星輝頒獎典禮2025丨現場花絮逐格睇Part 2：

TVB頒獎典禮2025丨佘詩曼成為「集郵」對象

佘詩曼憑藉精湛演技，榮獲「大灣區最喜愛的女主角」大獎，實至名歸。當宣布得獎一刻，全場歡呼，台下眾星反應尤為激動。與她合作無間的舊拍檔林保怡，第一時間從座位上站起來，送上溫暖擁抱，替她感到高興。在《新聞女王》中與佘詩曼合作的何廣沛亦難掩興奮，隨即高舉手機，化身小粉絲為「Man姐」記錄下這榮耀時刻，場面溫馨。

佘詩曼領獎後回到台下，魅力不減，即獲總經理曾志偉上前祝賀。她隨即成為全場焦點，不少賓客及圈中好友紛紛上前「集郵」，爭相與新鮮出爐的「女主角」合照，一度被重重包圍，可見其人氣高企，人緣極佳。

TVB頒獎典禮2025丨林文龍為佘詩曼遞紙巾

而當佘詩曼眾望所歸，第四度封視后時，台下好友紛紛上前擁抱祝賀，場面熱鬧。當她上台發表感言時，因心情激動而忍不住落淚。頒獎嘉賓、曾在《法證先鋒2》與佘詩曼合作的舊拍檔林文龍見狀，立即貼心遞上紙巾，舉動窩心。此外，《星島頭條》亦捕捉到佘詩曼在廣告時間，在場內走動，前往找同場的好友湯盈盈。

TVB頒獎典禮2025丨黃宗澤台下送飛吻致意

黃宗澤在《萬千星輝頒獎典禮2025》中，勇奪「大灣區最喜愛的男主角」。當大會宣布得獎結果一刻，黃宗澤難掩興奮之情，隨即從座位站起。同枱的林保怡亦第一時間向他送上祝福，兩人更熱情握手，場面充滿兄弟情。黃宗澤在上台領獎途中，不忘轉身向台下觀眾及好友飛吻致意，盡顯其風騷一面，與眾人分享得獎的喜悅。

TVB頒獎典禮2025丨譚詠麟笑容耐人尋味

昨晚（4日）曾志偉在台上宣布將離任TVB總經理，並獲頒「萬千光輝榮譽傳奇大獎」，譚詠麟現身兼在台上高歌贈好友曾志偉，完場時二人在台邊有說有笑，譚詠麟的笑容相當鬼馬，他們同框十足「大細路」。而這次是曾志偉離職前最後一個參與的大騷，他全晚滿場飛，與來賓、藝人交流，更與得獎者合照留念，盡展親民一面。

