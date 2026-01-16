佘詩曼完美演繹高貴性感  閃鑽Deep V裙盡騷白滑胸前春光 為國際品牌代言豬籠入水

現年50歲、剛第四度榮登「視后」寶座的佘詩曼（Charmaine），憑藉精湛演技和超高人氣，在中港兩地事業再創高峰，成為眾多國際品牌爭相合作的寵兒。今日佘詩曼於社交平台分享了一組出席Lancôme活動的性感美照，其絕佳狀態旋即引起網民熱烈討論。

佘詩曼輕鬆駕馭超低胸裙

從照片及現場影片可見，佘詩曼為活動精心打扮，穿上了一襲黑白拼色設計的超低胸晚裝。這條長裙的剪裁極具巧思，中央是垂墜感十足的白色雪紡，兩側以俐落的黑色線條收束，Deep V領口更鑲滿了閃爍的晶石，一路延伸至腰間，設計大膽又不失高雅。佘詩曼輕鬆駕馭這套性感戰衣，不僅凸顯了她纖細的腰線，更完美展現出她保養得宜、線條均勻的健康好身材，舉手投足間散發著自信的魅力。

佘詩曼肌膚緊緻光滑

在妝容方面，阿佘選擇了清透自然的妝感，配上淡雅的唇色，突顯她緊緻光滑的肌膚。一頭清爽的及肩中長髮，更為她增添了幾分時尚氣息。雖然已年屆半百，但佘詩曼的臉上絲毫沒有留下歲月的痕跡，反而散發著成熟女性的智慧與從容。

佘詩曼表情少女感十足

在活動現場，面對鏡頭和人群，佘詩曼全程笑容滿面，時而撥弄秀髮，時而甜美微笑，流露出如同少女般的嬌俏神情，既大方得體又絕無老態，美得令人心曠神怡。這身造型完美地結合了性感與典雅，再次證明了視后不僅演技出眾，其時尚駕馭能力和凍齡美貌同樣令人驚艷。

