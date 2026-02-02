佘詩曼避談傳「報細數」身家兩億 遇粉絲索合照來者不拒有一規則要遵守

視后佘詩曼到尖沙咀出席首飾活動，忙於賺錢，她笑言過年前會忙一點，稍後到內地出席微博之夜。她覺得開心新年假期有假放，會和家人及朋友一起過，笑言屆時會搞麻雀王大賽，「我一年也打不到幾次。」問會否相約「七魔女」在新年團拜？她表示約好在初四見面。被指豬籠入水的她，是否借機會派錢？她笑言打麻雀輪流做莊，看誰運氣較好，並自認財運不錯，「最多是小賭怡情。」

向12名契仔女分享經驗避免撞板

阿佘她稱媽咪忙於出動辦年貨，透露新年會與媽咪去旅行，她不想去太遠，想去溫暖的地方，會與媽咪的朋友一行9人到東南亞遊玩。另外，阿佘被內地媒體評為「好感度藝人」，她形容只是做應份的事，以禮待人，保持專業，不知道外界怎樣評分，開心得到大家欣賞。問平日見到粉絲也來者不拒？她笑言「是」，「如果當日無化妝，希望大家（post相）開少少美顏啦！」問到是否已接新劇工作？阿佘表示「未」，表示這是她的新年願望之一。

阿佘早前接受好姊妹梁靖琪訪問，大方談及生育計劃及立遺囑等事，提到未有打算生兒育女，她指：「這事看緣份，是天注定，我喜歡工作，要投放大量時間，未做到好好媽咪，但我是好好的契媽，契仔女都有11、12個！」指年紀最大的契女22歲，她向契女倒分享經驗，望她們不像自己般撞板。問有契仔女有意入娛樂圈？她表示契仔女仍在讀書，「未知他們是否有這遠大志向。」

阿佘在訪問中談及已立遺囑，被指是小富婆，擁兩億身家，她稱錢當然留給家人，並指現世代不似以前，好多人已立遺囑，包括她的朋友，認為這是對自己負責，對家人負責的行為，並不感不吉利。問2億身家數字是否屬實？是否「報細數」？她笑言不講錢，「身家數字是秘密。」